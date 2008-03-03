  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Satinelle Ice Premium

Эпилятор

HP6517/00
Общая оценка / 5
  • Сверхлегкая, быстрая эпиляция Сверхлегкая, быстрая эпиляция Сверхлегкая, быстрая эпиляция
    -{discount-value}

    Satinelle Ice Premium Эпилятор

    HP6517/00
    Общая оценка / 5

    Сверхлегкая, быстрая эпиляция

    Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Ice Premium Эпилятор

    Сверхлегкая, быстрая эпиляция

    Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    Сверхлегкая, быстрая эпиляция

    Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Ice Premium Эпилятор

    Сверхлегкая, быстрая эпиляция

    Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Эпиляторы

      Добавление аксессуаров

      Satinelle Ice Premium

      Satinelle Ice Premium

      Эпилятор

      Итого:

      Сверхлегкая, быстрая эпиляция

      Эпилятор с охлаждающей насадкой и функцией массажа

      • Беспроводные
      • Со съемной охлаждающей головкой
      • и бритвенной насадкой
      Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

      Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

      Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

      Высокочастотный массаж с Алоэ Вера

      Высокочастотный массаж с Алоэ Вера

      Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.

      Изогнутая эпиляционная головка

      Изогнутая эпиляционная головка

      Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.

      Уникальная керамическая система эпиляции

      Уникальная керамическая система эпиляции

      обеспечивает на 20% более быструю и эффективную эпиляцию.

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Перезарядка

      Эпилятор оснащен подзаряжаемым аккумулятором, поэтому его можно использовать повсеместно без подключения к электросети.

      • Аксессуары

        Дополнительная бритвенная головка
        для мягкого бритья
        Насадка для чувствительных участков тела
        для чувствительных участков тела
        Термоизолирующий футляр
        для удобства в обращении
        Отшелушивающая рукавица
        предотвращает врастание волосков
        Роскошный футляр
        для хранения и защиты

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Оплата

          Мы принимаем следующие способы оплаты
          • Оплата при получении товара

          Быстрые ссылки

          Часто задаваемые вопросы
          Условия и положения
          Поиск заказа
          О Philips

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.