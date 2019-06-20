Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Сверхлегкая, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции.
Беспроводные
Со съемной охлаждающей головкой
и бритвенной насадкой
Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.
Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.
Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукт зручний
Зручний та ефективний у використанні. Надійний та безпечний.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP6517/00 Епілятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP6517/00 Епілятор