Сверхлегкая, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхлегкая, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
Сверхлегкая, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхлегкая, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
Эпилятор
Итого:
Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.
Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.
Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.
обеспечивает на 20% более быструю и эффективную эпиляцию.
Эпилятор оснащен подзаряжаемым аккумулятором, поэтому его можно использовать повсеместно без подключения к электросети.
Аксессуары