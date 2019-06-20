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Больше не доступен

Satinelle Ice PremiumЭпилятор

HP6517/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Сверхлегкая, быстрая эпиляция

Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции.

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Эпилятор с охлаждающей насадкой и функцией массажа

Сверхлегкая, быстрая эпиляция

  • Беспроводные

  • Со съемной охлаждающей головкой

  • и бритвенной насадкой

Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

Высокочастотный массаж с Алоэ Вера

Высокочастотный массаж с Алоэ Вера

Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.

Изогнутая эпиляционная головка

Изогнутая эпиляционная головка

Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукт зручний

Зручний та ефективний у використанні. Надійний та безпечний.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP6517/00 Епілятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP6517/00 Епілятор

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