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Больше не доступен
HP6520/01
Наслаждайтесь гладкостью кожи.
Эпилятор Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальную гигиеничность. Прибор работает от аккумулятора и удобен в использовании. В комплект входит насадка для чувствительных участков.
Система SkinCare
Беспроводные
Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи и эргономичная конструкция, которая идеально подходит для использования как на влажной, так и на сухой коже.
Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции.
Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.
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