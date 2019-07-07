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Больше не доступен

SatinSoftЭпилятор

HP6522/01

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Наслаждайтесь гладкостью кожи.

Эпилятор Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальный уровень гигиены. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит бритвенная головка с насадкой-триммером.

Посмотреть все преимущества

Эпилятор с системой Skin Perfect

Наслаждайтесь гладкостью кожи.

  • Система SkinCare

  • Влажный и сухой уход

  • Бритвенная головка

Щеточка для пилинга для еще более сияющей кожи.

Щеточка для пилинга для еще более сияющей кожи.

Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи и эргономичная конструкция, которая идеально подходит для использования как на влажной, так и на сухой коже.

Вибрирующая массажная насадка подготавливает кожу

Вибрирующая массажная насадка подготавливает кожу

Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции.

Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

07/07/2019

Україна

Україна

Цілком задоволена продуктом, рекомендую

Користуюся 3 роки цим епілятором, зручно, просто і ефективно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinSoft HP6522/01 Епілятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinSoft HP6522/01 Епілятор

18/05/2018

Україна

Україна

Цей продукт якісний та виконує свої функції...

Користуюсь уже п'ятий рік (періодично), свої функції виконує чудово, я задоволена його роботою! Рекомендую продукцію Philips!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinSoft HP6522/01 Епілятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinSoft HP6522/01 Епілятор

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