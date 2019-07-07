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Больше не доступен
Наслаждайтесь гладкостью кожи.
Эпилятор Philips SatinSoft с системой Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальный уровень гигиены. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит бритвенная головка с насадкой-триммером.
Система SkinCare
Влажный и сухой уход
Бритвенная головка
Уникальный дизайн от Philips: гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи и эргономичная конструкция, которая идеально подходит для использования как на влажной, так и на сухой коже.
Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции.
Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Iva95
07/07/2019
Україна
Цілком задоволена продуктом, рекомендую
Користуюся 3 роки цим епілятором, зручно, просто і ефективно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Lenchik92
18/05/2018
Україна
Цей продукт якісний та виконує свої функції...
Користуюсь уже п'ятий рік (періодично), свої функції виконує чудово, я задоволена його роботою! Рекомендую продукцію Philips!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinSoft HP6522/01 Епілятор