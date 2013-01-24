Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

SatinSoft

Эпилятор

HP6523/02
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Бережная и эффективная эпиляция Бережная и эффективная эпиляция Бережная и эффективная эпиляция
    -{discount-value}

    SatinSoft Эпилятор

    HP6523/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Бережная и эффективная эпиляция

    Эпилятор SatinSoft с дисками для бережной эпиляции и уникальной насадкой Skin Stretcher снижает болевые ощущения и обеспечивает бережный уход как на влажной, так и на сухой коже. В комплект входит бритвенная головка с гребнем для подравнивания и насадка для чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SatinSoft Эпилятор

    Бережная и эффективная эпиляция

    Эпилятор SatinSoft с дисками для бережной эпиляции и уникальной насадкой Skin Stretcher снижает болевые ощущения и обеспечивает бережный уход как на влажной, так и на сухой коже. В комплект входит бритвенная головка с гребнем для подравнивания и насадка для чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Бережная и эффективная эпиляция

      благодаря эпилирующим дискам для бережной эпиляции и пяти аксессуарам

      • Влажный и сухой уход
      • 5 насадок
      • с насадкой Skin Stretcher
      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.

      Беспроводные

      Беспроводные

      Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час

      Выбирайте подходящий режим скорости

      Выбирайте подходящий режим скорости

      Режим скорости 1 предназначен для более бережной эпиляции, а режим скорости 2 — для максимально эффективной.

      Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции

      Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции

      Инновационная насадка, которая разглаживает кожу во время эпиляции. Одобрено женщинами: снижение болевых ощущений при эпиляции**

      Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

      Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

      В комплект эпилятора входит насадка для чувствительных участков. Насадка предназначена специально для более нежной кожи и обеспечивает бережную эпиляцию чувствительных участков тела

      Чехол для удобного хранения

      Чехол для удобного хранения

      В комплект входит чехол для удобного хранения эпилятора и аксессуаров.

      Можно использовать на сухой и влажной коже.

      Можно использовать на сухой и влажной коже.

      Для комфортного использования как в душе, так и во время просмотра телевизора.

      Одно движение — и эпилятор превращается в бритву

      Одно движение — и эпилятор превращается в бритву

      Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.

      Более 700 движений пинцетов в секунду для быстрой эпиляции

      Более 700 движений пинцетов в секунду для эффективной эпиляции.

      Технические характеристики

      • Особенности

        2 режима скорости
        Да

      • Аксессуары

        Бритвенная головка
        с гребнем для подравнивания
        Skin Stretcher
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Комфортная эпиляция

        Беспроводные
        Да
        Skin Stretcher
        Да

      • Удобство использования

        Использование на влажной и сухой коже
        Да

      • Технические характеристики

        Количество пинцетов
        20
        Количество дисков
        21
        движений в секунду, скорость 1
        666
        движений в секунду, скорость 2
        733
        напряжение
        3,6  В

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться