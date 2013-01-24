Бережная и эффективная эпиляция

Эпилятор SatinSoft с дисками для бережной эпиляции и уникальной насадкой Skin Stretcher снижает болевые ощущения и обеспечивает бережный уход как на влажной, так и на сухой коже. В комплект входит бритвенная головка с гребнем для подравнивания и насадка для чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах