Бережная и эффективная эпиляция
Эпилятор SatinSoft с дисками для бережной эпиляции и уникальной насадкой Skin Stretcher снижает болевые ощущения и обеспечивает бережный уход как на влажной, так и на сухой коже. В комплект входит бритвенная головка с гребнем для подравнивания и насадка для чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах
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Бережная и эффективная эпиляция
Эпилятор SatinSoft с дисками для бережной эпиляции и уникальной насадкой Skin Stretcher снижает болевые ощущения и обеспечивает бережный уход как на влажной, так и на сухой коже. В комплект входит бритвенная головка с гребнем для подравнивания и насадка для чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах
Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.
Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час
Режим скорости 1 предназначен для более бережной эпиляции, а режим скорости 2 — для максимально эффективной.
Инновационная насадка, которая разглаживает кожу во время эпиляции. Одобрено женщинами: снижение болевых ощущений при эпиляции**
В комплект эпилятора входит насадка для чувствительных участков. Насадка предназначена специально для более нежной кожи и обеспечивает бережную эпиляцию чувствительных участков тела
В комплект входит чехол для удобного хранения эпилятора и аксессуаров.
Для комфортного использования как в душе, так и во время просмотра телевизора.
Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.
Более 700 движений пинцетов в секунду для эффективной эпиляции.
Особенности
Аксессуары
Комфортная эпиляция
Удобство использования
Технические характеристики