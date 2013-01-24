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SatinPerfect

Эпилятор

HP6570/00
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  • Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго
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    SatinPerfect Эпилятор

    HP6570/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая головка эпилятора SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа на целый месяц — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SatinPerfect Эпилятор

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая головка эпилятора SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа на целый месяц — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

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      Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

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      Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут

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      Система активной вибрации приподнимает и удаляет непослушные волоски

      Уникальная система вибрации аккуратно приподнимает волоски, облегчая их удаление

      Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

      Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

      Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции

      Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

      Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

      Вращение насадки для эпиляции позволяет расположить эпилятор под оптимальным углом и получить идеальный результат

      Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

      Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

      Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски

      Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

      Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Технические характеристики

      • Быстрая эпиляция для гладкой кожи надолго

        Широкая эпилирующая головка
        Да
        Керамические текстурированные диски
        Да
        Активная система, приподнимающая волоски
        Да
        Opti-light
        Да
        Насадка для эффективной эпиляции
        Да
        Система, приподнимающая волоски
        Да
        Гребень для подравнивания волосков
        Да
        Регулятор давления прибора на кожу
        Да

      • Комфортная эпиляция

        Бережная система
        Да
        Два режима скорости
        Да

      • Удобство и гигиена

        Эпилирующую головку можно мыть
        Да
        Роскошный футляр
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Технические сведения

        Цвет
        Зеленый
        Количество пинцетов
        32
        Количество оборотов в минуту
        2550
        Количество захватов в минуту
        81 600
        Работа эпилятора от электросети
        Да
        напряжение
        100—240  В
        мощность в ваттах
        16
        Частота
        50–60  Гц

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