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Больше не доступен

SatinPerfectЭпилятор

HP6574/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Быстрая эпиляция, результат надолго

Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут!

Посмотреть все преимущества

Быстрая эпиляция, результат надолго

  • Прецизионная серия

Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут

Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции

Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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09/04/2019

Україна

Україна

Дружина задоволена подарунком

Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

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