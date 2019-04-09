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Больше не доступен
Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут!
Прецизионная серия
Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут
Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции
Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
ІгорМ
09/04/2019
Україна
Дружина задоволена подарунком
Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinPerfect HP6574/00 Епілятор