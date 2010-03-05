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    SatinPerfect

    Эпилятор

    HP6574/00
    Общая оценка / 5
    • Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго
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      SatinPerfect Эпилятор

      HP6574/00
      Общая оценка / 5

      Быстрая эпиляция, результат надолго

      Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SatinPerfect Эпилятор

      Быстрая эпиляция, результат надолго

      Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

      Быстрая эпиляция, результат надолго

      Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SatinPerfect Эпилятор

      Быстрая эпиляция, результат надолго

      Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

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        SatinPerfect

        SatinPerfect

        Эпилятор

        Итого:

        Быстрая эпиляция, результат надолго

        • Прецизионная серия
        Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

        Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

        Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут

        Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

        Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

        Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски

        Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

        Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

        Вращение насадки для эпиляции позволяет расположить эпилятор под оптимальным углом и получить идеальный результат

        Беспроводной мини-эпилятор для сложных участков

        Беспроводной мини-эпилятор для сложных участков

        Идеально гладкая кожа в чувствительных местах. Элегантный прецизионный эпилятор идеально подходит для чувствительных участков тела и использования в дороге.

        Система активной вибрации приподнимает и удаляет непослушные волоски

        Система активной вибрации приподнимает и удаляет непослушные волоски

        Уникальная система вибрации аккуратно приподнимает волоски, облегчая их удаление

        Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

        Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

        Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

        Высокоэффективные диски аккуратно удаляют даже тонкие волоски

        Высокоэффективные диски аккуратно удаляют даже тонкие волоски

        Высокоэффективные керамические диски с текстурированной поверхностью захватывают и удаляют даже самые тонкие волоски

        Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

        Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции

        • Решения для ухода и комфорта

          Беспроводной прецизионный эпилятор
          Да

        • Комфортная эпиляция

          Бережная система
          Да
          Два режима скорости
          Да

        • Удобство и гигиена

          Щеточка для чистки
          Да
          Эпилирующую головку можно мыть
          Да
          Роскошный футляр
          Да

        • Технические сведения

          Количество захватов в минуту
          81 600
          Цвет
          Фиолетовый
          Количество пинцетов
          32
          Количество оборотов в минуту
          2550
          Беспроводной прецизионный эпилятор
          Да
          Работа эпилятора от электросети
          Да
          Частота
          50–60 Hz
          Аккумуляторы для прецизионного эпилятора
          2 шт. типа AA
          напряжение
          100—240 V
          мощность в ваттах
          16
          Время работы прецизионного эпилятора
          60 minute(s)

        • Быстрая эпиляция для гладкой кожи надолго

          Активная система, приподнимающая волоски
          Да
          Широкая эпилирующая головка
          Да
          Гребень для подравнивания волосков
          Да
          Керамические текстурированные диски
          Да
          Система, приподнимающая волоски
          Да
          Opti-light
          Да
          Насадка для эффективной эпиляции
          Да
          Регулятор давления прибора на кожу
          Да

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