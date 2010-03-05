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SatinPerfect

Эпилятор

HP6574
Общая оценка / 5
  • Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго Быстрая эпиляция, результат надолго
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    SatinPerfect Эпилятор

    HP6574
    Общая оценка / 5

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая головка эпилятора SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа на целый месяц — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SatinPerfect Эпилятор

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая головка эпилятора SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа на целый месяц — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая головка эпилятора SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа на целый месяц — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SatinPerfect Эпилятор

    Быстрая эпиляция, результат надолго

    Широкая головка эпилятора SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа на целый месяц — всего за несколько минут! Узнать обо всех преимуществах

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      SatinPerfect

      SatinPerfect

      Эпилятор

      Итого:

      Быстрая эпиляция, результат надолго

      Быстрая и эффективная эпиляция

      • Прецизионная серия
      Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

      Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

      Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут

      Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

      Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

      Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции

      Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

      Opti-light обеспечивает видимость самых тонких волосков

      Встроенная подсветка Opti-light позволяет увидеть даже самые тонкие волоски

      Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

      Насадка для эффективной эпиляции следует изгибам тела

      Вращение насадки для эпиляции позволяет расположить эпилятор под оптимальным углом и получить идеальный результат

      Беспроводной мини-эпилятор для сложных участков

      Беспроводной мини-эпилятор для сложных участков

      Идеально гладкая кожа в чувствительных местах. Элегантный прецизионный эпилятор идеально подходит для чувствительных участков тела и использования в дороге.

      Комфортное бритье, подравнивание и создание четкого контура

      Комфортное бритье, подравнивание и создание четкого контура

      Комфортное бритье, подравнивание и создание четкого контура

      Система активной вибрации приподнимает и удаляет непослушные волоски

      Система активной вибрации приподнимает и удаляет непослушные волоски

      Уникальная система вибрации аккуратно приподнимает волоски, облегчая их удаление

      Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

      Моющаяся головка для обеспечения идеальной гигиены

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Высокоэффективные диски аккуратно удаляют даже тонкие волоски

      Высокоэффективные диски аккуратно удаляют даже тонкие волоски

      Высокоэффективные керамические диски с текстурированной поверхностью захватывают и удаляют даже самые тонкие волоски

      • Быстрая эпиляция для гладкой кожи надолго

        Широкая эпилирующая головка
        Да
        Керамические текстурированные диски
        Да
        Активная система, приподнимающая волоски
        Да
        Opti-light
        Да
        Насадка для эффективной эпиляции
        Да
        Система, приподнимающая волоски
        Да
        Гребень для подравнивания волосков
        Да
        Регулятор давления прибора на кожу
        Да

      • Комфортная эпиляция

        Бережная система
        Да
        Два режима скорости
        Да

      • Удобство и гигиена

        Эпилирующую головку можно мыть
        Да
        Роскошный футляр
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Решения для ухода и комфорта

        Бритье, подравнивание и создание контура
        Да
        Беспроводной прецизионный эпилятор
        Да

      • Технические сведения

        Цвет
        Фиолетовый
        Количество пинцетов
        32
        Количество оборотов в минуту
        2550
        Количество захватов в минуту
        81 600
        Работа эпилятора от электросети
        Да
        Беспроводной прецизионный эпилятор
        Да
        Аккумуляторы для прецизионного эпилятора
        2 шт. типа AA
        Время работы прецизионного эпилятора
        60  мин
        напряжение
        100—240  В
        Частота
        50–60  Гц

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