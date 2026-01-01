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Больше не доступен

SatinPerfectЭпилятор

HP6576

Быстрая эпиляция, результат надолго

Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут!

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Быстрая эпиляция, результат надолго

  • Для ухода за лицом и телом

  • Беспроводные

До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час

До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час

Используйте беспроводной эпилятор, где бы вы ни находились. До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час.

Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением

Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут

Вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу

Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции

Технические характеристики

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