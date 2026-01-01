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Больше не доступен
HP6576
Быстрая эпиляция, результат надолго
Широкая эпилирующая головка SatinPerfect и керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют больше волосков одним движением, улучшая результаты эпиляции. Гладкая кожа надолго — всего за несколько минут!
Для ухода за лицом и телом
Беспроводные
Используйте беспроводной эпилятор, где бы вы ни находились. До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час.
Широкая эпилирующая головка удаляет больше волосков одним движением, обеспечивая гладкость кожи надолго всего за несколько минут
Бережная вибрирующая массажная насадка подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции
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