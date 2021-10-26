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Ваша кожа будет безупречной
Эпилятор Philips SatinPerfect с системой SkinPerfect удаляет даже тонкие, короткие волоски и одновременно защищает кожу. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит эпилятор с системой Wet&Dry для чувствительных участков, бритвенная головка с насадкой-гребнем и усовершенствованный пинцет.
Влажный и сухой уход
Серия Deluxe
Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски
Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.
Используется на влажной и сухой коже.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
ElenaKo52
26/10/2021
Україна
Дуже задоволена
Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Дата пользования 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Дата пользования 2019-10-26