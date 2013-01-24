Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

SatinPerfect

Эпилятор

HP6583/02
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Самая эффективная система эпиляции от Philips Самая эффективная система эпиляции от Philips Самая эффективная система эпиляции от Philips
    -{discount-value}
  • Play Pause

    SatinPerfect Эпилятор

    HP6583/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Самая эффективная система эпиляции от Philips

    Наш самый эффективный эпилятор, который можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, удаляет даже тонкие и короткие волоски и одновременно защищает кожу. Теперь с уникальной насадкой для разглаживания кожи, предназначенной для снижения болевых ощущений при эпиляции**. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SatinPerfect Эпилятор

    Самая эффективная система эпиляции от Philips

    Наш самый эффективный эпилятор, который можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, удаляет даже тонкие и короткие волоски и одновременно защищает кожу. Теперь с уникальной насадкой для разглаживания кожи, предназначенной для снижения болевых ощущений при эпиляции**. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Самая эффективная система эпиляции от Philips

      самая широкая головка* и 6 аксессуаров

      • Влажный и сухой уход
      • 6 насадок
      • с насадкой Skin Stretcher
      Максимально широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

      Максимально широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

      Широкая эпиляционная головка обеспечивает оптимальное и быстрое удаление волосков при каждом движении, гарантируя гладкость кожи надолго.

      Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции

      Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции

      Инновационная насадка, которая разглаживает кожу во время эпиляции. Одобрено женщинами: снижение болевых ощущений при эпиляции**

      Беспроводные

      Беспроводные

      До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час.

      Можно использовать на сухой и влажной коже.

      Можно использовать на сухой и влажной коже.

      Для комфортного использования как в душе, так и во время просмотра телевизора.

      Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

      Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

      В комплект эпилятора входит насадка для чувствительных участков. Насадка предназначена специально для более нежной кожи и обеспечивает бережную эпиляцию чувствительных участков тела

      Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

      Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

      Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски

      Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

      Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

      Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.

      Дополнительный ручной пинцет с подсветкой и зеркалом

      Дополнительный ручной пинцет с подсветкой и зеркалом

      Пинцет в элегантном чехле со встроенной подсветкой и зеркалом идеально подходит для создания контура бровей

      Более 1300 движений в секунду для быстрой эпиляции

      Более 1300 движений в секунду для быстрой и эффективной эпиляции.

      Технические характеристики

      • Особенности

        2 режима скорости
        Да

      • Аксессуары

        Бритвенная головка
        с гребнем для подравнивания
        Skin Stretcher
        Да
        Насадка, приподнимающая волоски
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Усовершенствованный пинцет
        Усовершенствованный пинцет с подсветкой
        Усовершенствованный пинцет с подсветкой
        Чехол для хранения
        Да
        Opti-light
        Да

      • Комфортная эпиляция

        Беспроводные
        Да
        Skin Stretcher
        Да

      • Технические характеристики

        Количество пинцетов
        32
        Количество дисков
        17
        движений в секунду, скорость 1
        1173
        движений в секунду, скорость 2
        1360
        напряжение
        13 400 мА  В

      • Удобство использования

        Использование на влажной и сухой коже
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • По сравнению с Braun Silk-Epil 7, Panasonic ES-ED70, Babyliss G850E и Calor EP9230
          • результаты теста, проведенного с участием 54 женщин в 2014 году. По сравнению с обработкой, проведенной на бедрах и руках без насадки Skin stretcher

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться