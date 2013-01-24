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Фен

HP8103/00
Общая оценка / 5
  • Бережный уход за волосами Бережный уход за волосами Бережный уход за волосами
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    Фен

    HP8103/00
    Общая оценка / 5

    Бережный уход за волосами

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    Фен

    Бережный уход за волосами

    Узнать обо всех преимуществах

    Бережный уход за волосами

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    Фен

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      Фен SalonDry Compact

      • 1400 Вт
      1400 Вт для быстрой и бережной сушки

      1400 Вт для быстрой и бережной сушки

      Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      2 режима скорости для бережной сушки

      2 режима скорости для бережной сушки

      Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.

      Петелька для подвешивания прибора

      Петелька для подвешивания прибора

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1400  Вт

      • Особенности

        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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