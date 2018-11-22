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  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
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  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

Больше не доступен

DryCare AdvancedФен

HP8232/00

5
| (95) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечит гладкие и блестящие волосы.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

с диффузором для придания объема и насадкой-концентратором 14 мм.

Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 Вт

  • Ионизация для бережной сушки

  • Насадка-диффузор для придания объема

Температурная настройка ThermoProtect

Температурная настройка ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

95

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

22/11/2018

Україна

Україна

Хороший фен быстро сушит волосы.

Довольно неудобен в использовании из-за своих габаритов и тяжеловат быстро устаёт рука если сушишь волосы себе.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

20/11/2017

Україна

Україна

Гарно сушить

Прекрасный фен, хорошо сушит, быстро, мои все оценили.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

06/01/2023

Україна

Україна

Фен супер.

Маю такий фен. Просто бомбезний. Жодного разу не пошкодувала, що придбала. Користуюсь досить довгий час (8 років) ніяких нарікань та поломок.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 