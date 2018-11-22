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Больше не доступен
ThermoProtect Ionic
2200 Вт
Ионизация для бережной сушки
Насадка-диффузор для придания объема
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
5.0
из 5
95
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
anutka0o
22/11/2018
Україна
Хороший фен быстро сушит волосы.
Довольно неудобен в использовании из-за своих габаритов и тяжеловат быстро устаёт рука если сушишь волосы себе.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Подгорная
20/11/2017
Україна
Гарно сушить
Прекрасный фен, хорошо сушит, быстро, мои все оценили.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Katrunya
06/01/2023
Україна
Фен супер.
Маю такий фен. Просто бомбезний. Жодного разу не пошкодувала, що придбала. Користуюсь досить довгий час (8 років) ніяких нарікань та поломок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.