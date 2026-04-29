КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

DryCare Advanced Фен

Больше не доступен

Поддержка

DryCare AdvancedФен

HP8232/00

DryCare Advanced Фен

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Экологический паспорт - English (US)

  • PDF файл, 130.4 kB
  • 15 April 2022

Руководство пользователя

  • PDF файл, 820.3 kB
  • 20 April 2022

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь