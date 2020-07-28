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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

Essential Care, система ионизации

HP8320/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации

Быстрая укладка благодаря новому выпрямителю Essential Care с удлиненными пластинами. Система ионизации обеспечивает более бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

благодаря удлиненным пластинам (100 мм)

Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации

  • Длинные керамические пластины (100 мм)

  • Профессиональная температура 210 C

  • Ионизация

Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Плюсы

Конечно за.Результат отличный.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8320/00 Essential Care, іонізація

Дата пользования 2019-07-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8320/00 Essential Care, іонізація

Дата пользования 2019-07-28

02/04/2019

Україна

Україна

Супер утюжок.

Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8320/00 Essential Care, іонізація

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8320/00 Essential Care, іонізація

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 