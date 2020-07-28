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Больше не доступен
Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации
Быстрая укладка благодаря новому выпрямителю Essential Care с удлиненными пластинами. Система ионизации обеспечивает более бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими.
Длинные керамические пластины (100 мм)
Профессиональная температура 210 C
Ионизация
Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Плюсы
Конечно за.Результат отличный.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8320/00 Essential Care, іонізація
Дата пользования 2019-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8320/00 Essential Care, іонізація
Дата пользования 2019-07-28
Vasiljok
02/04/2019
Україна
Супер утюжок.
Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8320/00 Essential Care, іонізація
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8320/00 Essential Care, іонізація
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.