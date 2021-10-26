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Больше не доступен
В 3 раза более бережное выпрямление и завивка волос
Новый прибор Philips Straight & Curl позволяет выпрямить и уложить волосы волнами или локонами и минимизирует риск повреждения волос. Система ионизации, керамические пластины SilkySmooth и цифровая настройка температуры обеспечивают в три раза более бережную укладку.
Закругленные керамические пластины
Равномерное распределение тепла (230 C)
Ионизация
Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.
С помощью закругленных керамических пластин Silky Smooth создать локоны и завитки очень просто. Оберните прядь вокруг закругленных пластин или просто завейте кончики волос.
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
NadiyaS
26/10/2021
Україна
Чудовий пристрій, задоволена!
Користуюся щипцями практично щодня протягом майже трьох років, працюють чудово, справно. Завдяки покриттю і регуляції температури не перепалюють волосся. Дуже практичні і стильні. Єдиний недолік - в перший рік користування зламалася защіпка, тому вони у мене постійно у розкритому положенні. Проте, це не ніяк не впливає на якість виконуваних функцій: і випрямлять, і накрутять волосся.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Дата пользования 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Дата пользования 2019-10-26
Angela
08/04/2019
Україна
Гарно виконує свої функціональні властивості
ефективно справляється з вирівнюванням волоссся і як варіант іх накручуванням
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
НадяЛьвів
01/04/2019
Україна
достойний продукт, є всі необхідні функції
Довгий шнур, миттєве нагрівання. Можна як і робити локони, так і випрямляти волосся. Я задоволена!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.