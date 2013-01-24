В 3 раза более бережное выпрямление и завивка волос
Новый прибор Philips Straight & Curl позволяет выпрямить и уложить волосы волнами или локонами и минимизирует риск повреждения волос. Система ионизации, керамические пластины SilkySmooth и цифровая настройка температуры обеспечивают в три раза более бережную укладку. Узнать обо всех преимуществах
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В 3 раза более бережное выпрямление и завивка волос
Новый прибор Philips Straight & Curl позволяет выпрямить и уложить волосы волнами или локонами и минимизирует риск повреждения волос. Система ионизации, керамические пластины SilkySmooth и цифровая настройка температуры обеспечивают в три раза более бережную укладку. Узнать обо всех преимуществах
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.
С помощью закругленных керамических пластин Silky Smooth создать локоны и завитки очень просто. Оберните прядь вокруг закругленных пластин или просто завейте кончики волос.
Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.
Функция ThermoGuard предотвращает чрезмерный нагрев выше 200 °C, так как температура увеличивается постепенно с шагом всего 5 °C.
Теперь у вас все под контролем. Благодаря функции блокировки кнопок случайное включение/выключение прибора или изменение температурного режима исключено.
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание