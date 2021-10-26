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Больше не доступен

Care Straight & CurlВыпрямитель

HP8345/00

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

В 3 раза более бережное выпрямление и завивка волос

Новый прибор Philips Straight & Curl позволяет выпрямить и уложить волосы волнами или локонами и минимизирует риск повреждения волос. Система ионизации, керамические пластины SilkySmooth и цифровая настройка температуры обеспечивают в три раза более бережную укладку.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Выпрямитель с системой ионизации

В 3 раза более бережное выпрямление и завивка волос

  • Закругленные керамические пластины

  • Равномерное распределение тепла (230 C)

  • Ионизация

Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.

Закругленные пластины для простой завивки локонов и волн

С помощью закругленных керамических пластин Silky Smooth создать локоны и завитки очень просто. Оберните прядь вокруг закругленных пластин или просто завейте кончики волос.

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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26/10/2021

Україна

Україна

Чудовий пристрій, задоволена!

Користуюся щипцями практично щодня протягом майже трьох років, працюють чудово, справно. Завдяки покриттю і регуляції температури не перепалюють волосся. Дуже практичні і стильні. Єдиний недолік - в перший рік користування зламалася защіпка, тому вони у мене постійно у розкритому положенні. Проте, це не ніяк не впливає на якість виконуваних функцій: і випрямлять, і накрутять волосся.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Дата пользования 2019-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Дата пользования 2019-10-26

08/04/2019

Україна

Україна

Гарно виконує свої функціональні властивості

ефективно справляється з вирівнюванням волоссся і як варіант іх накручуванням

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

01/04/2019

Україна

Україна

достойний продукт, є всі необхідні функції

Довгий шнур, миттєве нагрівання. Можна як і робити локони, так і випрямляти волосся. Я задоволена!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 