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Care Straight & Curl Выпрямитель
Больше не доступен
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HP8345/00
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Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Как очищать стайлер для волос Philips?
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
Из плойки для волос Philips поступает пар
Стайлер для волос Philips не включается
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