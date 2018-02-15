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  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
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  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка

Больше не доступен

PrestigeСтайлер

HP8361/00

5
| (72) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Здоровый внешний вид и бережная укладка
Выпрямитель для волос Philips Prestige обеспечивает великолепный уход во время укладки с помощью керамических пластин с кератиновым покрытием и ионизацией. Гладкие и блестящие волосы благодаря деликатно вибрирующим пластинам.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Стайлер ProCare Keratin

Здоровый внешний вид и бережная укладка

  • Пластины с кератиновым покрытием

  • Вибрирующие пластины

  • Ионизация

  • Профессиональная температура 230 °C

Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, придавая им блеск.

Деликатно вибрирующие пластины для оптимальной укладки

Деликатно вибрирующие пластины для оптимальной укладки

Деликатно вибрирующие пластины равномерно распределяют волосы для эффективной укладки на всех участках прически.

Система ионизации для гладких, блестящих волос

Система ионизации для гладких, блестящих волос

Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

72

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

15/02/2018

Україна

Україна

классный дизайн и функионал

Просто супер утюжок. Нагревается моментально, шнур крутится на 360 градусов, ну а волосы утюжит на все 100.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер

06/08/2017

Україна

Україна

Отличный утюжок, который полностью оправдал ожидания

Я очень долго выбирала утюжок, чтобы порадовать себя и свои волосы и решила остановить свой выбор именно на этом приборе. Что хотелось бы отметить : Большая площадь пластин для выпрямления и что самое главное - они керамические. Функция ионизации работает на все 100%, после укладки этим прибором волосы гладкие и не пересушенные. Очень длинный шнур (2,5 м) с шарнирным креплением, что не дает путаться кабелю и довольно прочный, кстати Нагревается очень быстро (примерно за 15-30 секунд), есть автоотключение Управление электронное с цифровым дисплеем Красивый дизайн, не тяжелый, рука не устает в процессе работы, приятный на ощупь Есть чехол в комплекте,что немаловажно для хранения. Также, я люблю делать локоны этим утюжком, они получаются идеальными!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер

03/08/2017

Україна

Україна

Мій незамінний помічник!

Раніше у мене було довге волосся і все мене в ньому влаштовувало, але, коли я зробила коротшу стрижку, то у нас "розійшлися дороги" )). І тут я зрозуміла, що потрібно терміново щось робити! Подруга порадила випрямляч, але для мене це був новий продукт, тому я не вибирала ціленаправлено. Випадково зупинилась на випрямлячі Філіпс. Дана тм заслуговує поваги, тому річ не могла бути поганою)) І я не помилилась! Вже 5 років поспіль я щоденно вирівнюю своє волосся ( мити приходиться теж щоденно) і дуже задоволена своєю покупкою!!! Подобається все -- від дизайну і зручної сумочки, до дбайливого ставлення до мого волосся. Вирівнюю при температурі 180 , з іонізацією. Подобається ця специфічна "вібрація" )), хоча нових людей вона трішки приголомшує )). Засобами для термозахисту користуюсь рідко, але при цьому перукарі відмічають, що моє волосся в гарному стані. Мені й самій подобається -- після вирівнювача ,воно блискуче і живе!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 