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Prestige

Стайлер

HP8361/00
Общая оценка / 5
  • Здоровый внешний вид и бережная укладка Здоровый внешний вид и бережная укладка Здоровый внешний вид и бережная укладка
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    Prestige Стайлер

    HP8361/00
    Общая оценка / 5

    Здоровый внешний вид и бережная укладка

    Выпрямитель для волос Philips Prestige обеспечивает великолепный уход во время укладки с помощью керамических пластин с кератиновым покрытием и ионизацией. Гладкие и блестящие волосы благодаря деликатно вибрирующим пластинам. Узнать обо всех преимуществах

    Prestige Стайлер

    Здоровый внешний вид и бережная укладка

    Выпрямитель для волос Philips Prestige обеспечивает великолепный уход во время укладки с помощью керамических пластин с кератиновым покрытием и ионизацией. Гладкие и блестящие волосы благодаря деликатно вибрирующим пластинам. Узнать обо всех преимуществах

    Здоровый внешний вид и бережная укладка

    Выпрямитель для волос Philips Prestige обеспечивает великолепный уход во время укладки с помощью керамических пластин с кератиновым покрытием и ионизацией. Гладкие и блестящие волосы благодаря деликатно вибрирующим пластинам. Узнать обо всех преимуществах

    Prestige Стайлер

    Здоровый внешний вид и бережная укладка

    Выпрямитель для волос Philips Prestige обеспечивает великолепный уход во время укладки с помощью керамических пластин с кератиновым покрытием и ионизацией. Гладкие и блестящие волосы благодаря деликатно вибрирующим пластинам. Узнать обо всех преимуществах

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      Здоровый внешний вид и бережная укладка

      • Пластины с кератиновым покрытием
      • Вибрирующие пластины
      • Ионизация
      • Профессиональная температура 230 °C
      Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

      Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

      Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, придавая им блеск.

      Деликатно вибрирующие пластины для оптимальной укладки

      Деликатно вибрирующие пластины для оптимальной укладки

      Деликатно вибрирующие пластины равномерно распределяют волосы для эффективной укладки на всех участках прически.

      Система ионизации для гладких, блестящих волос

      Система ионизации для гладких, блестящих волос

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Профессиональная температура укладки до 230 °C для идеального результата

      Профессиональная температура укладки до 230 °C для идеального результата

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Цифровой дисплей с 12 настройками температуры до 230 °C позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, обеспечивая идеальную укладку.

      Бережный температурный режим для финальных штрихов

      Бережный температурный режим для финальных штрихов

      Освежайте укладку в течение дня с помощью бережного температурного режима, который предотвращает повреждение волос и сохраняет их здоровыми.

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

      Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

      Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

      Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

      Шнур длиной 2,5 м

      Шнур длиной 2,5 м

      Профессиональный шнур длиной 2,5 м обеспечивает простоту использования в любом месте.

      Термоизолированный чехол в комплекте

      Термоизолированный чехол в комплекте

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        Ионизация для бережной сушки
        Да

      • Особенности

        Индикатор готовности к работе
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Материал пластин
        Керамические пластины с кератиновым покрытием
        Шнур на шарнире
        Да
        Автоотключение
        через 60 мин.

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        230  °C
        Время нагрева
        30 с
        Длина шнура
        2,5  м

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Толщина волос
        • Густые
        • Тонкие
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        • Короткие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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