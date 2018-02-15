Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Пластины с кератиновым покрытием
Вибрирующие пластины
Ионизация
Профессиональная температура 230 °C
Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, придавая им блеск.
Деликатно вибрирующие пластины равномерно распределяют волосы для эффективной укладки на всех участках прически.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
5.0
из 5
72
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
sweetlana
15/02/2018
Україна
классный дизайн и функионал
Просто супер утюжок. Нагревается моментально, шнур крутится на 360 градусов, ну а волосы утюжит на все 100.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер
Mila
06/08/2017
Україна
Отличный утюжок, который полностью оправдал ожидания
Я очень долго выбирала утюжок, чтобы порадовать себя и свои волосы и решила остановить свой выбор именно на этом приборе. Что хотелось бы отметить : Большая площадь пластин для выпрямления и что самое главное - они керамические. Функция ионизации работает на все 100%, после укладки этим прибором волосы гладкие и не пересушенные. Очень длинный шнур (2,5 м) с шарнирным креплением, что не дает путаться кабелю и довольно прочный, кстати Нагревается очень быстро (примерно за 15-30 секунд), есть автоотключение Управление электронное с цифровым дисплеем Красивый дизайн, не тяжелый, рука не устает в процессе работы, приятный на ощупь Есть чехол в комплекте,что немаловажно для хранения. Также, я люблю делать локоны этим утюжком, они получаются идеальными!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер
sveto4ka25
03/08/2017
Україна
Мій незамінний помічник!
Раніше у мене було довге волосся і все мене в ньому влаштовувало, але, коли я зробила коротшу стрижку, то у нас "розійшлися дороги" )). І тут я зрозуміла, що потрібно терміново щось робити! Подруга порадила випрямляч, але для мене це був новий продукт, тому я не вибирала ціленаправлено. Випадково зупинилась на випрямлячі Філіпс. Дана тм заслуговує поваги, тому річ не могла бути поганою)) І я не помилилась! Вже 5 років поспіль я щоденно вирівнюю своє волосся ( мити приходиться теж щоденно) і дуже задоволена своєю покупкою!!! Подобається все -- від дизайну і зручної сумочки, до дбайливого ставлення до мого волосся. Вирівнюю при температурі 180 , з іонізацією. Подобається ця специфічна "вібрація" )), хоча нових людей вона трішки приголомшує )). Засобами для термозахисту користуюсь рідко, але при цьому перукарі відмічають, що моє волосся в гарному стані. Мені й самій подобається -- після вирівнювача ,воно блискуче і живе!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige HP8361/00 Стайлер
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.