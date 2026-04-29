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Руководство пользователя
Все (6)
Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Функция ионизации на стайлере для волос Philips
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Как очищать стайлер для волос Philips?
Нормально ли, что выпрямитель для волос Philips издает шипящий звук?
Выпрямитель Philips не выпрямляет волосы
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
Из плойки для волос Philips поступает пар
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