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    Фен-щетка

    HP8654/00
    Общая оценка / 5
    • Универсальная объемная укладка Универсальная объемная укладка Универсальная объемная укладка
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      Фен-щетка

      HP8654/00
      Общая оценка / 5

      Универсальная объемная укладка

      Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их. Узнать обо всех преимуществах

      Фен-щетка

      Универсальная объемная укладка

      Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их. Узнать обо всех преимуществах

      Универсальная объемная укладка

      Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их. Узнать обо всех преимуществах

      Фен-щетка

      Универсальная объемная укладка

      Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их. Узнать обо всех преимуществах

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        Фен-щетка

        Фен-щетка

        Итого:

        Универсальная объемная укладка

        Вращающаяся фен-щетка Philips Volumebrush c двумя насадками

        • Вращающаяся фен-щетка Volumebrush
        • Турмалиновая керамика
        Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

        Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

        Уникальное турмалиновое керамическое покрытие защищает волосы во время укладки. Равномерное распределение тепла исключает появление точек перегрева и делает волосы более блестящими.

        Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

        Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

        Фен-щетка мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.

        Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

        Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

        Термощетка диаметром 50 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.

        Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

        Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

        Используйте щетку 30 мм для создания волн и придания волосам блеска и гладкости. Втягиваемая щетина предотвращает спутывание во время укладки.

        Щетки вращаются в двух направлениях

        Щетки вращаются в двух направлениях

        Щетка вращается в разных направлениях, облегчая процесс укладки и создания разнообразных причесок.

        Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

        Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

        Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

        Щетка 50 мм для еще более гладких и блестящих волос

        Щетка 50 мм для еще более гладких и блестящих волос

        Щетина термощетки частично выполнена из натуральной щетины. Смешанные щетинки облегчают расчесывание, сокращают электризацию и спутывание и при этом усиливают блеск.

        • Технические характеристики

          напряжение
          220–240  В
          мощность в ваттах
          1000  Вт
          Длина шнура
          1,8  м
          Цвет/отделка
          Черный/жемчужно-розовый

        • Аксессуары

          Насадка для щетки
          для круглой щетки 50 мм
          Щётка со втягиваемой щетиной
          30 мм

        • Особенности

          Турмалиновое керамическое покрытие
          Да
          Настройки
          3 режима нагрева/2 скорости вращения
          Режим вращения
          2 скорости вращения
          Шнур на шарнире
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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