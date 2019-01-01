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Универсальная объемная укладка
Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальная объемная укладка
Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их. Узнать обо всех преимуществах
Универсальная объемная укладка
Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальная объемная укладка
Фен-щетка Philips Dynamic Volumebrush подходит для создания разнообразных укладок и делает волосы гладкими и блестящими. Вращающаяся щетка из натуральной щетины диаметром 50 мм придает объем и естественный вид, а щетка с втягиваемой щетиной помогает уложить волосы волнами, не спутывая их. Узнать обо всех преимуществах
Фен-щетка
Итого:
Уникальное турмалиновое керамическое покрытие защищает волосы во время укладки. Равномерное распределение тепла исключает появление точек перегрева и делает волосы более блестящими.
Фен-щетка мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.
Термощетка диаметром 50 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.
Используйте щетку 30 мм для создания волн и придания волосам блеска и гладкости. Втягиваемая щетина предотвращает спутывание во время укладки.
Щетка вращается в разных направлениях, облегчая процесс укладки и создания разнообразных причесок.
Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.
Щетина термощетки частично выполнена из натуральной щетины. Смешанные щетинки облегчают расчесывание, сокращают электризацию и спутывание и при этом усиливают блеск.
Технические характеристики
Аксессуары
Особенности
Обслуживание