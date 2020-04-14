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Мощность сушки 2100 Вт
Мощный AC-мотор
Скорость воздушного потока до 160 км/ч*
Система ионизации для сияния волос
Фен Pro оснащен AС-мотором со скоростью воздушного потока до 160 км/ч*, что на 40 % быстрее**. Разработан для достижения результатов профессионального уровня.
Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
4.9
из 5
136
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
мила1979
14/04/2020
Україна
Супер фен)
Получила фен на ДР. Очень довольна! Мощный, красивый держишь в руке понимаешь, что не дешёвая "пищалка":) Нравится длинный провод т.к. розетка в ванной у меня далеко от зеркала. Волосы сушу 5 минуточек +холодный воздух нажатием одной кнопки и укладка готова:)))
Плюсы
Все нравится
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS910/00 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS910/00 Фен для волос
Alekbel88
10/04/2020
Україна
Отличній подарок жене.
Этот фен от Филипс я подарил жене на 8 марта,жена осталась очень довольна подарком,у нее длинные и пышные волосы,которые фен высушивает очень быстро и при этом не пережигает как предыдущие модели.В общем подарок оказался хорошим,консультант не обманул)
Плюсы
Мощный поток воздуха
Минусы
Не обнаружил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS920/00 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS920/00 Фен для волос
Джулия14
22/03/2018
Україна
Фен хорошего качества
Приобрела фен Philips DryCare Prestige Фен HPS910/00, потому что сломался старенький. Фен очень хорошего качества и дизайна, начиная от удобной ручки, чтоб держать его и заканчивая тем, что несмотря на то, что мои волосы ниже талии. я буквально за 7-10 минут практически высушила голову. При этом не пересушивается кожа головы, что очень важно. Очень удобная регулировка воздуха и силы его подачи на ручке фена. Я получила удовольствие от приобретения данного товара.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS910/00 Фен для волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS910/00 Фен для волос
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
Тест с насадкой 9 мм в режиме "Скорость 2" и "Температура 2"
по сравнению с моделью HP4997