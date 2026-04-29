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Как работает функция холодного обдува на фене Philips?
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Функция ионизации на стайлере для волос Philips
Как использовать насадки с феном Philips?
Как очищать стайлер для волос Philips?
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
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