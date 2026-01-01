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бритвенные головки

HQ167/40

Поддерживайте идеальный результат

Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — меняйте бритвенные головки каждые 12 месяцев.

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Для качественного бритья меняйте головки каждые 12 месяцев

Поддерживайте идеальный результат

  • Lift & Cut

  • 3 головки

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

Влажное бритье

Влажное бритье

Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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