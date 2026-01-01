Поддерживайте идеальный результат

Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — меняйте бритвенные головки каждые 12 месяцев.