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Больше не доступен
HQ167/40
Поддерживайте идеальный результат
Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить свою остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — меняйте бритвенные головки каждые 12 месяцев.
Lift & Cut
3 головки
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.
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