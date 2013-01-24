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Лосьон для бритья

HQ170/03
Общая оценка / 5
  • Увлажняющий лосьон для бритья Увлажняющий лосьон для бритья Увлажняющий лосьон для бритья
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    Лосьон для бритья

    HQ170/03
    Общая оценка / 5

    Увлажняющий лосьон для бритья

    Увлажняющий лосьон для бритья NIVEA FOR MEN для бритв Philips Cool Skin. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Лосьон для бритья

    Увлажняющий лосьон для бритья

    Увлажняющий лосьон для бритья NIVEA FOR MEN для бритв Philips Cool Skin. Узнать обо всех преимуществах

    Увлажняющий лосьон для бритья

    Увлажняющий лосьон для бритья NIVEA FOR MEN для бритв Philips Cool Skin. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Лосьон для бритья

    Увлажняющий лосьон для бритья

    Увлажняющий лосьон для бритья NIVEA FOR MEN для бритв Philips Cool Skin. Узнать обо всех преимуществах

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      Увлажняющий лосьон для бритья

      Для нормальной и чувствительной кожи

      • с экстрактом ромашки

      Обогащен экстрактом ромашки и витаминами

      Этот лосьон, обогащенный экстрактом ромашки и витаминами, увлажняет вашу кожу для гладкого бритья бритвой Philips.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Лосьон для бритья для Cool Skin
        для всех бритв Nivea for Men серии 6700 и 7700

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