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бритвенные головки

HQ5/31
Общая оценка / 5
1 награда
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    бритвенные головки

    HQ5/31
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Поддерживайте идеальный результат

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года

    Поддерживайте идеальный результат

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года

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      • -{discount-value}

      Поддерживайте идеальный результат

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий: первое лезвие приподнимает волосок, а второе — срезает его у самого основания, что обеспечивает более чистое бритье.

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