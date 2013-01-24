Поддерживайте идеальный результат
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальный результат
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года
Поддерживайте идеальный результат
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживайте идеальный результат
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года