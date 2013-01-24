Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

бритвенные головки

HQ6
Общая оценка / 5
  • Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600 Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600 Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600
    -{discount-value}

    бритвенные головки

    HQ6
    Общая оценка / 5

    Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600

    Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    бритвенные головки

    Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600

    Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.

    Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600

    Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    бритвенные головки

    Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600

    Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.

    Похожие продукты

    См. все shaver-replacement-blades

      Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться