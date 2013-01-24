Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600
Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600
Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.
Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600
Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для моделей серии Quadra action, 6000 и 600
Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.