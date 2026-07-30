Идеально чистое бритье

Для мужчин, выбирающих только превосходное качество. Бритва SmartTouch-XL с двумя бреющими головками сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением.