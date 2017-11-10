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Больше не доступен
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Для обеспечения максимальной чистоты бритья прижмите бреющие головки плотнее к коже.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Сулима
10/11/2017
Україна
Функціональна
Хороша /// ggggglllll/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartTouch-XL HQ9090 Электробритва
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartTouch-XL HQ9090 Электробритва
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.