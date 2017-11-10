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  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье
  • Идеально чистое бритье

Больше не доступен

SmartTouch-XLЭлектробритва

HQ9090

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Идеально чистое бритье
Для мужчин, выбирающих только превосходное качество. Бритва SmartTouch-XL с двумя бреющими головками сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Идеально чистое бритье, даже в труднодоступных местах

Идеально чистое бритье

Технология Lift & Cut

Технология Lift & Cut

Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

Прецизионная бреющая система

Прецизионная бреющая система

Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

Независимые плавающие бритвенные головки

Для обеспечения максимальной чистоты бритья прижмите бреющие головки плотнее к коже.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

10/11/2017

Україна

Україна

Функціональна

Хороша /// ggggglllll/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartTouch-XL HQ9090 Электробритва

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartTouch-XL HQ9090 Электробритва

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 