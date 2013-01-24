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SmartTouch-XL

Электробритва

HQ9140
Общая оценка / 5
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире!
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    SmartTouch-XL Электробритва

    HQ9140
    Общая оценка / 5

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением кожи.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SmartTouch-XL Электробритва

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением кожи.

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением кожи.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SmartTouch-XL Электробритва

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением кожи.

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      Лучшая бритва от номера 1 в мире!

      Идеально чистое бритье, даже в труднодоступных местах

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

      Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи.

      Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи.

      Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи. Режим "Normal" предназначен для быстрого, комфортного и чистого бритья. Режим "Sensitive" обеспечивает максимальный комфорт для кожи.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технология Lift & Cut®

      Технология Lift & Cut®

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        • Система повторения контуров SmartTouch
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Узкий триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда батареи
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        • Проводной/беспроводной
        • Быстрая зарядка
        Зарядка
        1 час
        Время работы бритвы
        10 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        • Лак
        • Светодиодный дисплей

      • Аксессуары

        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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