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Больше не доступен
HQ9160
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи. Режим "Normal" предназначен для быстрого, комфортного и чистого бритья. Режим "Sensitive" обеспечивает максимальный комфорт для кожи.
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Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.