Купувала блендер після народження дитини, використовувала коли вводила прикорм. Задоволена на всі 95%. Зручний у використанні, якісний, гарно доводить їжу до необхідної консистенції. Швидко та зручно користуватися. Єдине, що хотілося б змінити, це те, що трохи незручно мити його. Було б добре якби ніж знімався, я наприклад, набирати окремо воду в чашку, щоб його додатково помити, лінуюся.