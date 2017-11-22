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Больше не доступен
600 Вт
Пластиковая нога
Измельчитель и 1 аксессуар
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
4.7
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
rebecca
22/11/2017
Україна
Надежный блендер
Пользуюсь этим блендером около 10-ти лет. Срок службы говорит о высочайшем качестве. По комплектации мне недоставало венчика для взбивания, я отдельно его заказала через сервисный центр. В таком комплекте он еще лучше. Венчик на максимальной мощности здорово взбивает белки в плотную пену. Измельчитель справляется прекрасно с разными продуктами. Для меня немного маловат объем чаши, хотя это некритично. Уровень шума вполне терпимый, кот пугается, конечно, но это не в счёт :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1363/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1363/00 Ручной блендер
Vita1907
27/10/2021
Україна
Блендер дуже зручний у використанні.
Блендер дуже зручний у використанні і простий. Нічого зайвого. Брала задля того щоб готувати пюре для маленької дитини. Потім перебивала в пюре уже супи- все супер. Готувати печінковий торт тепер саме задоволення, дрібною все блендером, більше не потрібно натерати на тертці.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1363/00 Ручний блендер
Date of Use 2019-10-27
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1363/00 Ручний блендер
Date of Use 2019-10-27
kvasola
05/07/2019
Україна
простий,потужний,надiйний
це вже другий такий блендер ,який ми використовуємо більше 10 років.він з легкістю справляєтьсяз м'ясом,горіхами та іншими твердими продуктами,а функція блендера з зануренням відмінно подрібнює та робе пбре.надійний кухоний помічник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1363/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1363/00 Ручний блендер