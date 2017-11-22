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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер

HR1363/00

4.7
| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!
Посмотреть все преимущества

Блендер с ножом двойного действия

Приготовление домашней пищи за считанные секунды

  • 600 Вт

  • Пластиковая нога

  • Измельчитель и 1 аксессуар

Detachable plastic bar

Нож двойного действия

Нож двойного действия

Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

Мягкая ручка и кнопки

Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

22/11/2017

Україна

Україна

Надежный блендер

Пользуюсь этим блендером около 10-ти лет. Срок службы говорит о высочайшем качестве. По комплектации мне недоставало венчика для взбивания, я отдельно его заказала через сервисный центр. В таком комплекте он еще лучше. Венчик на максимальной мощности здорово взбивает белки в плотную пену. Измельчитель справляется прекрасно с разными продуктами. Для меня немного маловат объем чаши, хотя это некритично. Уровень шума вполне терпимый, кот пугается, конечно, но это не в счёт :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1363/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1363/00 Ручной блендер

27/10/2021

Україна

Україна

Блендер дуже зручний у використанні.

Блендер дуже зручний у використанні і простий. Нічого зайвого. Брала задля того щоб готувати пюре для маленької дитини. Потім перебивала в пюре уже супи- все супер. Готувати печінковий торт тепер саме задоволення, дрібною все блендером, більше не потрібно натерати на тертці.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1363/00 Ручний блендер

Date of Use 2019-10-27

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1363/00 Ручний блендер

Date of Use 2019-10-27

05/07/2019

Україна

Україна

простий,потужний,надiйний

це вже другий такий блендер ,який ми використовуємо більше 10 років.він з легкістю справляєтьсяз м'ясом,горіхами та іншими твердими продуктами,а функція блендера з зануренням відмінно подрібнює та робе пбре.надійний кухоний помічник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1363/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1363/00 Ручний блендер

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