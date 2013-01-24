Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Daily Collection

Ручной блендер

HR1364/00
Общая оценка / 5
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды Приготовление домашней пищи за считанные секунды
    -{discount-value}

    Daily Collection Ручной блендер

    HR1364/00
    Общая оценка / 5

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной блендер

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной блендер

    Приготовление домашней пищи за считанные секунды

    Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hand-blender

      Приготовление домашней пищи за считанные секунды

      Блендер с ножом двойного действия

      • 600 Вт
      • Пластиковая нога
      • Измельчитель и аксессуары
      Мощный мотор 600 Вт

      Мощный мотор 600 Вт

      Мгновенное смешивание продуктов.

      Для самых твердых ингредиентов

      Для самых твердых ингредиентов

      Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Никаких брызг и грязи при смешивании.

      Измельчитель

      Измельчитель

      Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей

      Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

      Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

      Мягкая ручка и кнопки

      Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        2 (включая турбо)

      • Технические характеристики

        Питание
        600  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,3  м

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и лиловый
        Материал насадки
        Пластик
        Материал стакана
        SAN
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Компактный измельчитель
        Венчик для взбивания
        Да
        Стакан с крышкой
        1  л

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться