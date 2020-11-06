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Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!
600 Вт
Пластиковая нога
Измельчитель и аксессуары
Мгновенное смешивание продуктов.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
06/11/2020
Україна
Очень мощный блендер
Отличный блендер, качество просто супер , долго работает и нет никаких проблем, очень мелко измельчает продукты и удобен в использовании!!!! Ну очень рекомендую!!!
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-11-06
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-11-06
NataShl
10/04/2019
Україна
Очень надежный и удобный
Мне этот блендер подарили в 2007 году.И он стал незаменимым помощником в приготовлении вкусных и полезных измельченных блюд для нашего маленького ребенка, для выпечки, для муссов, соусов, паштетов. Прошло сколько лет, а блендер еще пашет. Просто супер-помощник на кухне!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Annetsy
02/04/2019
Україна
Незаменимый помощник на кухне
Пользуюсь блендером 7 лет,отличная и незаменимая вещь в приготовлении пищи: фарш-легко,соус-быстро,смузи,суп-пюре малышам-одно мгновение и однородной консистенции блюдо готово,чтоб накормить всю семью! Прост в обращении, легко мыть. Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер