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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер

HR1364/00

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!

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Блендер с ножом двойного действия

Приготовление домашней пищи за считанные секунды

  • 600 Вт

  • Пластиковая нога

  • Измельчитель и аксессуары

Мощный мотор 600 Вт

Мощный мотор 600 Вт

Мгновенное смешивание продуктов.

Для самых твердых ингредиентов

Для самых твердых ингредиентов

Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

Нож двойного действия

Нож двойного действия

Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Очень мощный блендер

Отличный блендер, качество просто супер , долго работает и нет никаких проблем, очень мелко измельчает продукты и удобен в использовании!!!! Ну очень рекомендую!!!

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-11-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-11-06

10/04/2019

Україна

Україна

Очень надежный и удобный

Мне этот блендер подарили в 2007 году.И он стал незаменимым помощником в приготовлении вкусных и полезных измельченных блюд для нашего маленького ребенка, для выпечки, для муссов, соусов, паштетов. Прошло сколько лет, а блендер еще пашет. Просто супер-помощник на кухне!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

02/04/2019

Україна

Україна

Незаменимый помощник на кухне

Пользуюсь блендером 7 лет,отличная и незаменимая вещь в приготовлении пищи: фарш-легко,соус-быстро,смузи,суп-пюре малышам-одно мгновение и однородной консистенции блюдо готово,чтоб накормить всю семью! Прост в обращении, легко мыть. Рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

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