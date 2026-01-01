Дополнительная мощность — профессиональные результаты

Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.