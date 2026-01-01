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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90

Больше не доступен

Pure Essentials CollectionРучной блендер

HR1371/90

Дополнительная мощность — профессиональные результаты

Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.

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Мощный мотор 700 Вт и нож двойного действия

Дополнительная мощность — профессиональные результаты

  • 700 Вт, металлическая нога

  • Нож двойного действия

  • Стакан 1 л, измельчитель

  •  5 скоростей + турборежим

Нож двойного действия

Нож двойного действия

Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

Несколько скоростей, кнопка турборежима

Несколько скоростей, кнопка турборежима

Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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