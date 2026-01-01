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Больше не доступен
HR1371/90
Дополнительная мощность — профессиональные результаты
Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.
700 Вт, металлическая нога
Нож двойного действия
Стакан 1 л, измельчитель
5 скоростей + турборежим
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
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