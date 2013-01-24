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Pure Essentials Collection

Ручной блендер

HR1371/90
Общая оценка / 5
  • Дополнительная мощность — профессиональные результаты Дополнительная мощность — профессиональные результаты Дополнительная мощность — профессиональные результаты
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    Pure Essentials Collection Ручной блендер

    HR1371/90
    Общая оценка / 5

    Дополнительная мощность — профессиональные результаты

    Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Pure Essentials Collection Ручной блендер

    Дополнительная мощность — профессиональные результаты

    Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах

    Дополнительная мощность — профессиональные результаты

    Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Pure Essentials Collection Ручной блендер

    Дополнительная мощность — профессиональные результаты

    Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах

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      Дополнительная мощность — профессиональные результаты

      Мощный мотор 700 Вт и нож двойного действия

      • 700 Вт, металлическая нога
      • Нож двойного действия
      • Стакан 1 л, измельчитель
      •  5 скоростей + турборежим
      Нож двойного действия

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Никаких брызг и грязи при смешивании.

      Мощный мотор 700 Вт

      Мощный мотор 700 Вт

      Несколько скоростей, кнопка турборежима

      Несколько скоростей, кнопка турборежима

      Ручной блендер с мерным стаканом 1 л

      С помощью стакана объемом 1 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Режим скорости
        5

      • Технические характеристики

        Питание
        700  Вт
        напряжение
        220—240 В  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,3  м

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный, металлик, красный
        Материал насадки
        Металл
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Измельчитель размера XL
        Стакан
        1 л

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