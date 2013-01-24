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Daily Collection

Ручной миксер

HR1453/70
Общая оценка / 5
  • Искусство инноваций Искусство инноваций Искусство инноваций
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    Daily Collection Ручной миксер

    HR1453/70
    Общая оценка / 5

    Искусство инноваций

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной миксер

    Искусство инноваций

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах

    Искусство инноваций

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной миксер

    Искусство инноваций

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые выполняют работу легко и просто. Узнать обо всех преимуществах

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      Искусство инноваций

      Миксер для приготовления вкуснейших десертов и домашних тортов

      • 300 Вт
      • Венчики из нержавеющей стали
      • Насадки для теста
      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Мощный мотор 175 Вт

      Мотор мощностью 175 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Зажим для шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        150  см

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок для взбивания/для теста
        Нержавеющая сталь

      • Аксессуары

        Насадки для взбивания
        Да
        Насадки для теста
        Да

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