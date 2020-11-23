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Больше не доступен
Искусство инноваций
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые выполняют работу легко и просто.
300 Вт
Венчики из нержавеющей стали
Насадки для теста
Мотор мощностью 175 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший миксер!
Покупала очень давно! Взбивает на ура будь то бисквитное тесто или крем или безе... В общем отличный прибор!!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Дата пользования 2018-11-23
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Дата пользования 2018-11-23
Ліна
12/11/2019
Україна
Дуже зручний у використанні!
Ще тато купив цей міксер коли я була малою... 2 сестри і я навчилися з ним і торти пекти і креми збивати! Чудова річ!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Руслана
11/04/2019
Україна
Чудовий товар!
Міксер чудовий, тихий, потужний. Змішує все за лічені хвилини. Надійний. Дуже рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери