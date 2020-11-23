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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70

Больше не доступен

Daily CollectionРучной миксер

HR1453/70

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Искусство инноваций

Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки. Он оснащен мощным мотором 175 Вт с 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые выполняют работу легко и просто.

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Миксер для приготовления вкуснейших десертов и домашних тортов

Искусство инноваций

  • 300 Вт

  • Венчики из нержавеющей стали

  • Насадки для теста

Мощный мотор 175 Вт

Мотор мощностью 175 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Хороший миксер!

Покупала очень давно! Взбивает на ура будь то бисквитное тесто или крем или безе... В общем отличный прибор!!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Дата пользования 2018-11-23

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Дата пользования 2018-11-23

12/11/2019

Україна

Україна

Дуже зручний у використанні!

Ще тато купив цей міксер коли я була малою... 2 сестри і я навчилися з ним і торти пекти і креми збивати! Чудова річ!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

11/04/2019

Україна

Україна

Чудовий товар!

Міксер чудовий, тихий, потужний. Змішує все за лічені хвилини. Надійний. Дуже рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

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