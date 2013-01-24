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Daily Collection

Миксер

HR1459/00
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Общая оценка / 5
  • Идеально взбивает и смешивает Идеально взбивает и смешивает Идеально взбивает и смешивает
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    Daily Collection Миксер

    HR1459/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Идеально взбивает и смешивает

    Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет вам замесить тесто, смешать и взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. 5 скоростей позволят легко приготовить даже самые сложные блюда. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Миксер

    Идеально взбивает и смешивает

    Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет вам замесить тесто, смешать и взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. 5 скоростей позволят легко приготовить даже самые сложные блюда. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально взбивает и смешивает

      Для вкуснейших домашних десертов и тортов

      • 300 Вт
      • 5 скоростей
      • Насадка-миксер с плоскими гранями
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      • Аксессуары в комплекте

        Крюки для теста из нержавеющей стали
        Да
        Насадка-миксер с плоскими гранями из нержавеющей стали
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый
        Материал насадок для взбивания/для теста
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        АБС-пластик

      • Общие характеристики

        Зажим для шнура
        Да
        Режим скорости
        5 скоростей и турборежим

      • Технические характеристики

        Питание
        300  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Режимы скоростей
        5 + турборежим

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