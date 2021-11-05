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Больше не доступен
300 Вт
5 скоростей
Насадка-миксер с плоскими гранями
Мощный мотор 300 Вт для идеального замешивания теста и взбивания
5 скоростей и турборежим для приготовления различных блюд
Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали в комплекте.
5.0
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lyafa
05/11/2021
Україна
Классный миксер, когда Вам нуден именно миксер
Достаточная мощность для комфортного использования, качественные венчики, надежный мотор. Уже около пяти лет пользуемся на кухне
Плюсы
Достаточно мощный мотор, качественные венчики
Минусы
Недостатков не обнаружено
Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер
Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер
03/11/2021
Україна
Очень хороший и удобный
Отлично взбивает, полностью соответствует описанию товара. И тесто замешивали и взбивали белки до густой пены. Удобная ровная форма дна, можно наклонить его в миску и уйти. Лучший блендер, всем рекомендую
Плюсы
Много скоростей, венчики отлично взбивают
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер
Myrashka42
28/07/2020
Україна
Виріб надпотужний
Саме з цим міксером у мене виходять надзвичайні бісквіти та бізе!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер