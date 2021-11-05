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  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
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  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает
  • Идеально взбивает и смешивает

Больше не доступен

Daily CollectionМиксер

HR1459/00

5
| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Идеально взбивает и смешивает
Миксер Philips с мощным мотором 300 Вт поможет вам замесить тесто, смешать и взбить ингредиенты и обеспечит идеальный результат без лишних усилий. 5 скоростей позволят легко приготовить даже самые сложные блюда.
Посмотреть все преимущества

Для вкуснейших домашних десертов и тортов

Идеально взбивает и смешивает

  • 300 Вт

  • 5 скоростей

  • Насадка-миксер с плоскими гранями

Мощный мотор 300 Вт

Мощный мотор 300 Вт

Мощный мотор 300 Вт для идеального замешивания теста и взбивания

5 скоростей и турборежим для приготовления различных блюд

5 скоростей и турборежим для приготовления различных блюд

5 скоростей и турборежим для приготовления различных блюд

Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали

Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали

Венчики с плоскими гранями и крюки для теста из нержавеющей стали в комплекте.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Классный миксер, когда Вам нуден именно миксер

Достаточная мощность для комфортного использования, качественные венчики, надежный мотор. Уже около пяти лет пользуемся на кухне

Плюсы

Достаточно мощный мотор, качественные венчики

Минусы

Недостатков не обнаружено

Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер

Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер

03/11/2021

Україна

Україна

Очень хороший и удобный

Отлично взбивает, полностью соответствует описанию товара. И тесто замешивали и взбивали белки до густой пены. Удобная ровная форма дна, можно наклонить его в миску и уйти. Лучший блендер, всем рекомендую

Плюсы

Много скоростей, венчики отлично взбивают

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер

28/07/2020

Україна

Україна

Виріб надпотужний

Саме з цим міксером у мене виходять надзвичайні бісквіти та бізе!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1459/00 Міксер

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