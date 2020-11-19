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Больше не доступен
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто.
400 Вт
Венчики из нержавеющей стали
Насадки для теста
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Хомка
19/11/2020
Україна
Він чудовий.
Спробувала їхній міксер мені дуже сподобалася кнопка ТУРБО. Я ним задоволена гарно збиває навіть вершки.
Плюсы
Філіпс
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-19
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-19