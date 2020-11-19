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  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов

Больше не доступен

Daily CollectionРучной миксер

HR1560/55

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Простое приготовление домашних десертов

Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто.

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Миксер с мощным мотором 400 Вт

Простое приготовление домашних десертов

  • 400 Вт

  • Венчики из нержавеющей стали

  • Насадки для теста

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

Мотор мощностью 400 Вт

Мотор мощностью 400 Вт

Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Він чудовий.

Спробувала їхній міксер мені дуже сподобалася кнопка ТУРБО. Я ним задоволена гарно збиває навіть вершки.

Плюсы

Філіпс

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-19

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-19

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