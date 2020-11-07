Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.