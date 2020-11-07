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Больше не доступен
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
07/11/2020
Україна
Класний вирiб
Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/55 Стаціонарні міксери
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/55 Стаціонарні міксери
Masjka
29/07/2020
Україна
Виріб дуже зручний у використанні!
Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers
TaniaKlymas
24/04/2018
Україна
Дуже зручний і хороший міксер
Дуже зручний у використанні. Чаша доволі містка, середньої потужності, але збиває добре. В цілому міксером я задоволена. І ціна на нього приємна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers