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  • Исключительно равномерное размешивание
  • Исключительно равномерное размешивание
  • Исключительно равномерное размешивание
  • Исключительно равномерное размешивание
  • Исключительно равномерное размешивание
  • Исключительно равномерное размешивание
  • Исключительно равномерное размешивание
  • Исключительно равномерное размешивание
  • Исключительно равномерное размешивание
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Больше не доступен

Ручной миксер

HR1571/30

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Исключительно равномерное размешивание

С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, венчики с плоскими гранями и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста.

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Функция FlexiMix для достижения каждого уголка

Исключительно равномерное размешивание

  • 400 Вт

  • Контейнер для хранения

Функция FlexiMix для каждого уголка

Функция FlexiMix для каждого уголка

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

Мощный мотор 400 Вт

Мощный мотор 400 Вт

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.

Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1571/30 Міксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1571/30 Міксер

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