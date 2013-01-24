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Ручной миксер

HR1571
Общая оценка / 5
1 награда
  • Исключительно равномерное размешивание Исключительно равномерное размешивание Исключительно равномерное размешивание
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    Ручной миксер

    HR1571
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Исключительно равномерное размешивание

    С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, ленточные венчики и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Ручной миксер

    Исключительно равномерное размешивание

    С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, ленточные венчики и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста. Узнать обо всех преимуществах

    Исключительно равномерное размешивание

    С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, ленточные венчики и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Ручной миксер

    Исключительно равномерное размешивание

    С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, ленточные венчики и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все mixer

      Исключительно равномерное размешивание

      Функция FlexiMix для достижения каждого уголка

      • 400 Вт
      • Контейнер для хранения
      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

      Функция FlexiMix для каждого уголка

      Функция FlexiMix для каждого уголка

      Мощный мотор 400 Вт

      Мощный мотор 400 Вт

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Система FlexiMix
        Да
        Режимы скоростей
        3
        Турборежим
        Да
        Зажим для шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        400  Вт
        напряжение
        230  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,50  см

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок для взбивания/для теста
        Хромированная сталь

      • Аксессуары

        Насадки для взбивания
        Да
        Насадки для теста
        Да
        Насадка для приготовления пюре
        Да
        Контейнер для хранения
        Да

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