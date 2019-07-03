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Больше не доступен
Исключительно равномерное размешивание
С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, венчики с плоскими гранями и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста.
400 Вт
Контейнер для хранения
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Цветок
03/07/2019
Україна
Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.
Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1571/30 Міксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1571/30 Міксер