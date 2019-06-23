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  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер

HR1605/00

4.9

| (9) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна и измельчитель. Он позволяет приготовить идеальные супы-пюре и превосходно измельчить зелень. Готовить полезные блюда теперь так просто!

Посмотреть все преимущества

Приготовление идеальных супов-пюре и измельчение зелени

Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

  • 550 Вт, металлическая нога

  • ProMix

  • Стакан 0,5 л, измельчитель

  • 1 скорость

Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

Одна кнопка включения

Одна кнопка включения

Одна кнопка включения для удобства использования.

Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

9

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

23/06/2019

Україна

Україна

Замечательный блендер, очень довольна качеством и всеи рекомендую.

Отличный помощник на кухне. Особенно оценила пользу с появлением малыша. Качество- супер, пользовалась ежедневно по три-четыре раза в день с продуктами разной жёсткости. Все хорошо, как творог в массу,так и яблочки в пюре. Супер, очень довольны.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую цей товар

Блендером користуюсь дуже часто для приготування супів-пюре,сирної маси.Він практичний,зручний у використанні та надійний помічник на кухні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

10/04/2019

Україна

Україна

супер блендер

подарунок на наше весілля, став незамінним помічником на кухні ,коли народилась донечка, рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

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