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Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна и измельчитель. Он позволяет приготовить идеальные супы-пюре и превосходно измельчить зелень. Готовить полезные блюда теперь так просто!
550 Вт, металлическая нога
ProMix
Стакан 0,5 л, измельчитель
1 скорость
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Одна кнопка включения для удобства использования.
Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.
4.9
из 5
9
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Мариша
23/06/2019
Україна
Замечательный блендер, очень довольна качеством и всеи рекомендую.
Отличный помощник на кухне. Особенно оценила пользу с появлением малыша. Качество- супер, пользовалась ежедневно по три-четыре раза в день с продуктами разной жёсткости. Все хорошо, как творог в массу,так и яблочки в пюре. Супер, очень довольны.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
Маряша
10/04/2019
Україна
Рекомендую цей товар
Блендером користуюсь дуже часто для приготування супів-пюре,сирної маси.Він практичний,зручний у використанні та надійний помічник на кухні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
conechko
10/04/2019
Україна
супер блендер
подарунок на наше весілля, став незамінним помічником на кухні ,коли народилась донечка, рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер