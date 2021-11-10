Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
550 Вт, металлическая нога
ProMix
Стакан 0,5 л, измельчитель, венчик
1 скорость
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.
Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.
4.8
из 5
48
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Zlaman
10/11/2021
Україна
Идеальный блендер за свои деньги
Очень жаль, что сняли с производства, тк это был лучший блендер представленный у Филипс. Не подводил ни разу, мощности хватает всегда. Эмоции - восторг! Очень удобные насадки, легко менять. На кухне незаменимый помощник
Плюсы
многофункциональность, удобство, качественные материалы, мощность
Минусы
почти за 3 года не нашла)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1628/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1628/00 Ручной блендер
Avrora55
07/04/2020
Україна
Отличный блендер
Я очень довольна блендером!!! Пользуюсь каждый день . Сделать смузи, взбить белки или легкое тесто, измельчить овощи или фарш на котлеты это он делает с легкостью. Всем советую блендер супер!
Плюсы
Многофункциональный
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1627/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1627/00 Ручной блендер
Bars
04/07/2019
Україна
Отличный погружной блендер
Купил мне муж,по моей просьбе.Нужен был блендер для мамы на дачу ,выбрала этот и осталась очень довольна.За счет своей формы насадка блендера отлично подбирает и перемалывает продукты.Венчик супер помощник , не заменим и очень удобен. После дачи ,на осенне-зимний период мама решила забрать его себе домой с дачи. А это лучшая характеристика о функционале и удобстве этого блендера.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1607/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1607/00 Ручной блендер