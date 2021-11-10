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Все серии

  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер

HR1607/00

4.8
| (48) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна, измельчитель и насадку-венчик. Он позволяет приготовить идеально однородные супы-пюре, измельчить зелень и взбить сливки. Готовить полезные блюда теперь так просто!
Посмотреть все преимущества

Приготовление идеальных супов-пюре и измельчение зелени

Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

  • 550 Вт, металлическая нога

  • ProMix

  • Стакан 0,5 л, измельчитель, венчик

  • 1 скорость

Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.

Мощный мотор 550 Вт

Мощный мотор 550 Вт

Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.8

из 5

48

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3
2

10/11/2021

Україна

Україна

Идеальный блендер за свои деньги

Очень жаль, что сняли с производства, тк это был лучший блендер представленный у Филипс. Не подводил ни разу, мощности хватает всегда. Эмоции - восторг! Очень удобные насадки, легко менять. На кухне незаменимый помощник

Плюсы

многофункциональность, удобство, качественные материалы, мощность

Минусы

почти за 3 года не нашла)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1628/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1628/00 Ручной блендер

07/04/2020

Україна

Україна

Отличный блендер

Я очень довольна блендером!!! Пользуюсь каждый день . Сделать смузи, взбить белки или легкое тесто, измельчить овощи или фарш на котлеты это он делает с легкостью. Всем советую блендер супер!

Плюсы

Многофункциональный

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1627/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1627/00 Ручной блендер

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный погружной блендер

Купил мне муж,по моей просьбе.Нужен был блендер для мамы на дачу ,выбрала этот и осталась очень довольна.За счет своей формы насадка блендера отлично подбирает и перемалывает продукты.Венчик супер помощник , не заменим и очень удобен. После дачи ,на осенне-зимний период мама решила забрать его себе домой с дачи. А это лучшая характеристика о функционале и удобстве этого блендера.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1607/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1607/00 Ручной блендер

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