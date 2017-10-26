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  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
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  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

Больше не доступен

Viva CollectionРучной блендер

HR1617/00

4.5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips HR1617/00 сочетает в себе мощный мотор 650 Вт, нож двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает однородную массу за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым!
Посмотреть все преимущества

Простое смешивание, измельчение и взбивание на любой скорости

Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

  • 650 Вт, металлическая нога

  • Нож двойного действия

  • Стакан 1,7 л, измельчитель XL, венчик

  • 16 скоростей + турборежим

Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

Для самых твердых ингредиентов.

Нож двойного действия

Нож двойного действия

Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

26/10/2017

Україна

Україна

незаменим!

Покупался для детского пюре.прошли годы,и до сих пор пользуемся для различных блюд. работает быстро. легко моется,занимает мало места.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1617/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1617/00 Ручной блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Блендер очень хороший

Пользуюсь уже несколько лет вопросов к нему нету, просто, удобно и красиво

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Ручный блендер, показав себе дуже гарним помічником на моїй кухні. Я як молода матуся з трьома дітьми, часто користуюсь блендером, мірним стаканом. Багато режимів швидкості, і можна контролювати яка потрібна консистенція чи структура подрібненого продукту. Рекомендую. Захоплює, допомогає і сппощює роботу на кухні, роблячи її легкою і приемною

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер

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