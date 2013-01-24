Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Viva Collection

Ручной блендер

HR1617/00
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
    -{discount-value}

    Viva Collection Ручной блендер

    HR1617/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Этот ручной блендер Philips HR1617/00 сочетает в себе мощный мотор 650 Вт, нож двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает однородную массу за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Ручной блендер

    Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

    Этот ручной блендер Philips HR1617/00 сочетает в себе мощный мотор 650 Вт, нож двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает однородную массу за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hand-blender

      Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день

      Простое смешивание, измельчение и взбивание на любой скорости

      • 650 Вт, металлическая нога
      • Нож двойного действия
      • Стакан 1,7 л, измельчитель XL, венчик
      • 16 скоростей + турборежим
      Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

      Оптимальные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

      Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

      Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

      Кнопка дополнительной мощности Турборежим для самых твердых ингредиентов

      Для самых твердых ингредиентов.

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия

      Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Насадка предотвращает разбрызгивание

      Никаких брызг и грязи при смешивании.

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

      Измельчитель размера XL для обработки большого количества орехов, лука, мяса и других продуктов.

      Мощный мотор 650 Вт

      Мощный мотор 650 Вт

      Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и хранения аксессуаров

      Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и хранения аксессуаров

      Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

      Насадка-венчик для взбивания сливок и майонеза

      Мягкая ручка и кнопки

      Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и лиловый
        Материал насадки
        Металл
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Отсоединяемый шнек
        С 2 кнопками
        Режим скорости
        16

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Измельчитель размера XL
        Венчик для взбивания
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость стакана
        1,7  л
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220–240  В
        мощность в ваттах
        650  Вт
        Длина шнура
        1,3  м

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться