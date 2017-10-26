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Больше не доступен
650 Вт, металлическая нога
Нож двойного действия
Стакан 1,7 л, измельчитель XL, венчик
16 скоростей + турборежим
Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Для самых твердых ингредиентов.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
4.5
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
wife30
26/10/2017
Україна
незаменим!
Покупался для детского пюре.прошли годы,и до сих пор пользуемся для различных блюд. работает быстро. легко моется,занимает мало места.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1617/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1617/00 Ручной блендер
Ангелина
01/04/2019
Україна
Блендер очень хороший
Пользуюсь уже несколько лет вопросов к нему нету, просто, удобно и красиво
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер
Илона
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Ручный блендер, показав себе дуже гарним помічником на моїй кухні. Я як молода матуся з трьома дітьми, часто користуюсь блендером, мірним стаканом. Багато режимів швидкості, і можна контролювати яка потрібна консистенція чи структура подрібненого продукту. Рекомендую. Захоплює, допомогає і сппощює роботу на кухні, роблячи її легкою і приемною
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер