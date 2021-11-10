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  • Дополнительная мощность — превосходные результаты
  • Дополнительная мощность — превосходные результаты
  • Дополнительная мощность — превосходные результаты
  • Дополнительная мощность — превосходные результаты
  • Дополнительная мощность — превосходные результаты
  • Дополнительная мощность — превосходные результаты
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  • Дополнительная мощность — превосходные результаты

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер

HR1627/00

4.8
| (48) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Дополнительная мощность — превосходные результаты
Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью измельчителя XL и венчика для взбивания теперь можно также нарезать лук и взбивать сливки.
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Ручной блендер 650 Вт, технология ProMix и турборежим

Дополнительная мощность — превосходные результаты

  • 650 Вт, металлическая нога

  • ProMix

  • Стакан 0,5 л, измельчитель XL, венчик

  • 2 скорости, включая турборежим

Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

48

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3
2

10/11/2021

Україна

Україна

Идеальный блендер за свои деньги

Очень жаль, что сняли с производства, тк это был лучший блендер представленный у Филипс. Не подводил ни разу, мощности хватает всегда. Эмоции - восторг! Очень удобные насадки, легко менять. На кухне незаменимый помощник

Плюсы

многофункциональность, удобство, качественные материалы, мощность

Минусы

почти за 3 года не нашла)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1628/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1628/00 Ручной блендер

07/04/2020

Україна

Україна

Отличный блендер

Я очень довольна блендером!!! Пользуюсь каждый день . Сделать смузи, взбить белки или легкое тесто, измельчить овощи или фарш на котлеты это он делает с легкостью. Всем советую блендер супер!

Плюсы

Многофункциональный

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1627/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1627/00 Ручной блендер

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный погружной блендер

Купил мне муж,по моей просьбе.Нужен был блендер для мамы на дачу ,выбрала этот и осталась очень довольна.За счет своей формы насадка блендера отлично подбирает и перемалывает продукты.Венчик супер помощник , не заменим и очень удобен. После дачи ,на осенне-зимний период мама решила забрать его себе домой с дачи. А это лучшая характеристика о функционале и удобстве этого блендера.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1607/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1607/00 Ручной блендер

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