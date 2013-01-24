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Ручной блендер
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Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
С помощью стакана объемом 0,5 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.
Мотор мощностью 650 Вт для обработки любых ингредиентов.
Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты.
Технические характеристики