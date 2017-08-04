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  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер

Больше не доступен

Avance CollectionРучной блендер

HR1643/00

4.4

| (5) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт

1 награда

Мощный и удобный в управлении ручной блендер

Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд.

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SpeedTouch: удобное приготовление любимых блюд

Мощный и удобный в управлении ручной блендер

  • ProMix, металлическая насадка, 700 Вт

  • Различные режимы скорости и турборежим

  • Стакан 1 л, измельчитель XL, венчик

Эффективное и однородное смешивание

Эффективное и однородное смешивание

Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

Мотор ручного блендера мощностью 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

Мотор ручного блендера мощностью 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

Ручной блендер Philips с надежным мотором мощностью 700 Вт измельчит практически любые ингредиенты до однородной текстуры. Благодаря мощному мотору ручной блендер может использоваться с различными аксессуарами.

Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-612383

Отзывы

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4.4

из 5

5

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

2
1

04/08/2017

Україна

Україна

удобный функциональный

Купили эту модель после поломки другой модели блендера Филипс. Довольно долго используем эту модель и очень довольны! Вместительная чаша, функциональность, возможность приготовления разных блюд, что еще нужно? Первый блендер филипс покупали для приготовления пюре ребенку и тоже были довольны. Считаю необходимым гаджетом в каждом доме. После того как сломался первый блендер, мы пересмотрели множество моделей разных фирм и несмотря на неудачный первый опыт остановились снова на филипс и пока довольны, рекомендую!.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручной блендер

28/07/2020

Україна

Україна

Дуже задоволена

Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

11/04/2019

Україна

Україна

Отличный блендер

Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

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