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Больше не доступен
Мощный и удобный в управлении ручной блендер
Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд.
ProMix, металлическая насадка, 700 Вт
Различные режимы скорости и турборежим
Стакан 1 л, измельчитель XL, венчик
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Ручной блендер Philips с надежным мотором мощностью 700 Вт измельчит практически любые ингредиенты до однородной текстуры. Благодаря мощному мотору ручной блендер может использоваться с различными аксессуарами.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
Награды
4.4
из 5
5
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Арин86
04/08/2017
Україна
удобный функциональный
Купили эту модель после поломки другой модели блендера Филипс. Довольно долго используем эту модель и очень довольны! Вместительная чаша, функциональность, возможность приготовления разных блюд, что еще нужно? Первый блендер филипс покупали для приготовления пюре ребенку и тоже были довольны. Считаю необходимым гаджетом в каждом доме. После того как сломался первый блендер, мы пересмотрели множество моделей разных фирм и несмотря на неудачный первый опыт остановились снова на филипс и пока довольны, рекомендую!.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручной блендер
08lina
28/07/2020
Україна
Дуже задоволена
Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Olchik
11/04/2019
Україна
Отличный блендер
Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер