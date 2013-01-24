Другие продукты в комплекте
- Измельчитель XL с 4 лезвиями
- Венчик для взбивания
- Стакан ProMix емкостью 1 л
Мощный и удобный в управлении ручной блендер
Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
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Мощный и удобный в управлении ручной блендер
Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Ручной блендер Philips с надежным мотором мощностью 700 Вт измельчит практически любые ингредиенты до однородной текстуры. Благодаря мощному мотору ручной блендер может использоваться с различными аксессуарами.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Международная гарантия на 2 года.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.
Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.
Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.
В комплект ручного блендера входит треугольный стакан емкостью 1 л. Стакан ручного блендера оснащен удобным носиком и мерной шкалой. Благодаря уникальной треугольной форме стакан удобно держать. Кроме того, внутри создается вихревой поток, благодаря чему ингредиенты находятся на дне стакана — у погружной насадки ProMix. Таким образом достигается оптимальный результат при смешивании, взбивании и измельчении.
Ручной блендер Philips оснащен прочным ножом из нержавеющей стали. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание. Безопасное приготовление любимых блюд и защита лезвий от ржавчины.
Аксессуары
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Дизайн
Отделка