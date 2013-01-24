Другие продукты в комплекте
- Миксер
- Компактный измельчитель
- Стакан ProMix емкостью 1 л
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Ручной блендер
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Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Ручной блендер Philips с надежным мотором мощностью 700 Вт измельчит практически любые ингредиенты до однородной текстуры. Благодаря мощному мотору ручной блендер может использоваться с различными аксессуарами.
Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips оснащена двумя насадками для взбивания. С ее помощью можно приготовить даже тесто для тортов. Насадка-миксер подходит для смешивания и взбивания большого количества ингредиентов, справляется с задачей быстрее и эффективнее по сравнению с обычным венчиком или взбиванием вручную. Готовьте тесто для кексов, тортов и бисквита, взбивайте сливки, яйца и многое другое.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
В комплект ручного блендера входит треугольный стакан емкостью 1 л. Стакан ручного блендера оснащен удобным носиком и мерной шкалой. Благодаря уникальной треугольной форме стакан удобно держать. Кроме того, внутри создается вихревой поток, благодаря чему ингредиенты находятся на дне стакана — у погружной насадки ProMix. Таким образом достигается оптимальный результат при смешивании, взбивании и измельчении.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.
Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.
Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.
Ручной блендер Philips оснащен прочным ножом из нержавеющей стали. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание. Безопасное приготовление любимых блюд и защита лезвий от ржавчины.
Международная гарантия на 2 года.
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