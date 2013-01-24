Другие продукты в комплекте
- Кухонный комбайн
- Венчик для взбивания
- Стакан ProMix емкостью 1 л
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Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд
Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд
Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд
Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный контроль при приготовлении разнообразных свежих блюд
Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания Promix и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. Узнать обо всех преимуществах
Ручной блендер
Цена магазина Philips
Итого:
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Ручной блендер Philips с надежным мотором мощностью 700 Вт измельчит практически любые ингредиенты до однородной текстуры. Благодаря мощному мотору ручной блендер может использоваться с различными аксессуарами.
С помощью чаши кухонного комбайна Philips емкостью 1,5 л можно измельчать, нарезать ломтиками и шинковать такие продукты, как овощи, зелень, мясо и сыр.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
В комплект ручного блендера входит треугольный стакан емкостью 1 л. Стакан ручного блендера оснащен удобным носиком и мерной шкалой. Благодаря уникальной треугольной форме стакан удобно держать. Кроме того, внутри создается вихревой поток, благодаря чему ингредиенты находятся на дне стакана — у погружной насадки ProMix. Таким образом достигается оптимальный результат при смешивании, взбивании и измельчении.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.
Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.
Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.
Ручной блендер Philips оснащен прочным ножом из нержавеющей стали. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание. Безопасное приготовление любимых блюд и защита лезвий от ржавчины.
Международная гарантия на 2 года.
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