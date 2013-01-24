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    Viva Collection

    Соковыжималка

    HR1832/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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      Viva Collection Соковыжималка

      HR1832/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Соковыжималка

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Соковыжималка

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Соковыжималка

        Итого:

        Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

        Эргономичный и компактный дизайн

        • 500 Вт
        • QuickClean
        • 1,5 л
        • Система "капля-стоп"
        Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

        Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

        Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

        Подача сока прямо в стакан

        Подача сока прямо в стакан

        Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

        До 1,5 л сока за один прием

        До 1,5 л сока за один прием

        Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

        Технология QuickClean

        Технология QuickClean

        Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

        Фильтр QuickClean

        Фильтр QuickClean

        Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

        Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

        Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

        Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

        Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

        Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

        Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

        Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

        Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

        Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока на кухонный стол. Очистка носика совсем не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине. Теперь вы не прольете ни одной капли сока!

        Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Процесс мытья стал еще проще и быстрее — все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

        Детали легко мыть

        Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Нескользящие ножки
          Yes
          Фиксаторы
          Yes
          Отделение для хранения шнура
          Yes
          Диаметр загрузочного отверстия
          55 mm
          Напряжение
          220/240 V
          Материал контейнера для мякоти и толкателя
          • ABS
          • SAN
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          PP Plastic
          Функции устройства
          Pre-clean
          Материал корпуса
          ABS Plastic
          Емкость кувшина для сока
          500 ml
          Мощность
          500 W
          Одна оптимальная скорость
          For all fruits
          Длина шнура
          0,8 m
          Контейнер для мякоти
          1 L
          Частота
          50/60 Hz
          Цвет
          Ink black

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