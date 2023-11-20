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  • Все в одном компактном дизайне
  • Все в одном компактном дизайне
  • Все в одном компактном дизайне
  • Все в одном компактном дизайне
  • Все в одном компактном дизайне
  • Все в одном компактном дизайне
  • Все в одном компактном дизайне
  • Все в одном компактном дизайне
  • Все в одном компактном дизайне
  • Все в одном компактном дизайне

Viva CollectionСоковыжималка

HR1832/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Все в одном компактном дизайне
Отличительные особенности этой соковыжималки — высокая производительность, возможность очистки за минуту и компактный корпус вдвое меньшего размера!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день!
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Эргономичный и компактный дизайн

Все в одном компактном дизайне

  • Функция предварительной очистки

  • Загрузочное отверстие 55мм

  • 1,5 л

  • Система "капля-стоп"

Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

Подача сока прямо в стакан

Подача сока прямо в стакан

Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

До 1,5 л сока за один прием

До 1,5 л сока за один прием

Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/11/2023

Україна

Україна

Чудова соковижималка, яка не займає багато місця

Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

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      Примечания

      1. По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73