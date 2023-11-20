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Расширенная гарантия 3 года
Функция предварительной очистки
Загрузочное отверстие 55мм
1,5 л
Система "капля-стоп"
Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.
Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!
Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Дора_Л
20/11/2023
Україна
Чудова соковижималка, яка не займає багато місця
Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73