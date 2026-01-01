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  • Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
  • Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

Больше не доступен

Блендер и соковыжималка

HR1841/80

Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя настройками скоростей и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л.

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Приготовление полезных коктейлей, соков и специй

Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

  • 300 Вт

  • Блендер 1,5 л

  • с мельничкой

Мельница для измельчения продуктов

Мельница для измельчения продуктов

Можно размалывать любые сухие ингредиенты, например, кофе, зелень, специи и крупы.

Больше сока засчет мелкоячеистого фильтра

Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.

Соковыжималка и блендер в одном

Соковыжималка и блендер в одном

Можно с легкостью приготовить сок или коктейль.

Технические характеристики

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