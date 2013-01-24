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Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя настройками скоростей и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя настройками скоростей и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л. Узнать обо всех преимуществах
Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя настройками скоростей и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя настройками скоростей и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л. Узнать обо всех преимуществах
Блендер и соковыжималка
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