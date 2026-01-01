Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя настройками скоростей и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л.