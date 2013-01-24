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    Блендер и соковыжималка

    HR1844
    Общая оценка / 5
    • Моментальное приготовление домашних блюд и напитков Моментальное приготовление домашних блюд и напитков Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
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      Блендер и соковыжималка

      HR1844
      Общая оценка / 5

      Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

      Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Блендер и соковыжималка

      Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

      Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница. Узнать обо всех преимуществах

      Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

      Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Блендер и соковыжималка

      Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

      Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница. Узнать обо всех преимуществах

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        Блендер и соковыжималка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

        Приготовление полезных коктейлей, соков и специй

        • 300 Вт
        • Блендер 1,5 л
        • с мельницей, фильтром, измельчителем
        Измельчитель для овощей

        Измельчитель для овощей

        Шинкует ингредиенты буквально за секунды

        Мельница для измельчения продуктов

        Мельница для измельчения продуктов

        Можно размалывать любые сухие ингредиенты, например, кофе, зелень, специи и крупы.

        Соковыжималка и блендер в одном

        Соковыжималка и блендер в одном

        Можно с легкостью приготовить сок или коктейль.

        2 скоростных режима и импульсный режим

        2 скоростных режима и импульсный режим

        Быстрая установка и очистка.

        Фильтр для очистки сока

        Фильтр для очистки сока

        Для приготовления соевого молока и фруктовых соков в блендере.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Кувшин блендера
          Да
          Измельчитель
          Да
          Щеточка для чистки
          Да
          Фильтр
          Да
          Кувшин для сока
          Да
          Мельница
          Да

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Яркий белый с оранжевыми вставками
          Материал корпуса и фиксаторов
          PP
          Материал крышки
          SAN
          Материал толкателя
          PP

        • Общие характеристики

          Отделение для хранения шнура
          Да
          Фиксаторы
          Да
          Режим скорости
          2
          Ножки на присосках
          Да

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,2  м
          Частота
          50/60  Гц
          Питание
          300  Вт
          Напряжение
          220—240  В

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