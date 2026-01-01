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Больше не доступен
HR1844
Моментальное приготовление домашних блюд и напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница.
300 Вт
Блендер 1,5 л
с мельницей, фильтром, измельчителем
Шинкует ингредиенты буквально за секунды
Можно размалывать любые сухие ингредиенты, например, кофе, зелень, специи и крупы.
Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.
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