Моментальное приготовление домашних блюд и напитков

Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л, фильтр для фруктов, измельчитель и мельница.