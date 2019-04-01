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Больше не доступен
HR1853/00
Полезный сок — это просто
Никогда еще процесс получения сока не был таким простым. Эта соковыжималка Philips мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, то есть их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.
550 Вт
1,5 л
Камера L
Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.
Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.
Контейнер для мякоти 1,5 л и кувшин для сока 700 мл позволяют приготовить больше сока за один прием.
5.0
из 5
1
Отзыв
Алика
01/04/2019
Україна
Соковыжималка супер)))
Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))
Этот отзыв про Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
Этот отзыв про Viva Collection HR1853/00 Соковижималка