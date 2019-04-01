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  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1853/00

5

| (1) Отзыв

Полезный сок — это просто

Никогда еще процесс получения сока не был таким простым. Эта соковыжималка Philips мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, то есть их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.

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Удобная соковыжималка: без нарезки ингредиентов и лишних хлопот.

Полезный сок — это просто

  • 550 Вт

  • 1,5 л

  • Камера L

Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.

Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Контейнер для мякоти 1,5 л и кувшин для сока 700 мл позволяют приготовить больше сока за один прием.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Соковыжималка супер)))

Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))

Этот отзыв про Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

Этот отзыв про Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

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