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Viva Collection

Соковыжималка

HR1854/00
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление полезного сока Простое приготовление полезного сока Простое приготовление полезного сока
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    Viva Collection Соковыжималка

    HR1854/00
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление полезного сока

    Никогда еще приготовление сока не было таким простым. Эта соковыжималка Philips HR1854/00 мощностью 550 Вт с увеличенной камерой подачи плодов перерабатывает фрукты и овощи целиком, их не нужно предварительно нарезать. Она также снабжена кувшином для сока, который надолго сохранит его свежесть. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Соковыжималка

    Простое приготовление полезного сока

    Никогда еще приготовление сока не было таким простым. Эта соковыжималка Philips HR1854/00 мощностью 550 Вт с увеличенной камерой подачи плодов перерабатывает фрукты и овощи целиком, их не нужно предварительно нарезать. Она также снабжена кувшином для сока, который надолго сохранит его свежесть. Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление полезного сока

    Никогда еще приготовление сока не было таким простым. Эта соковыжималка Philips HR1854/00 мощностью 550 Вт с увеличенной камерой подачи плодов перерабатывает фрукты и овощи целиком, их не нужно предварительно нарезать. Она также снабжена кувшином для сока, который надолго сохранит его свежесть. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Соковыжималка

    Простое приготовление полезного сока

    Никогда еще приготовление сока не было таким простым. Эта соковыжималка Philips HR1854/00 мощностью 550 Вт с увеличенной камерой подачи плодов перерабатывает фрукты и овощи целиком, их не нужно предварительно нарезать. Она также снабжена кувшином для сока, который надолго сохранит его свежесть. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление полезного сока

      Удобная соковыжималка: никакого предварительного измельчения, никаких хлопот.

      • 550 Вт
      • 1,5 л
      • Увеличенная камера подачи плодов
      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Благодаря широкой камере подачи плодов нет необходимости в предварительной нарезке фруктов

      Благодаря широкой камере подачи плодов нет необходимости в предварительной нарезке фруктов

      Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

      Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

      Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

      Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.

      Благодаря уникальному фильтру с мелкими отверстиями получается больше сока

      Благодаря уникальному фильтру с мелкими отверстиями получается больше сока

      Благодаря уникальному мелкоячеистому фильтру соковыжималка Philips может приготовить еще больше сока.

      Большая вместимость

      Контейнер для мякоти 1,5 л и кувшин для сока 700 мл позволяют приготовить больше сока за один прием.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Кувшин для сока
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с серебристыми вставками
        Материал корпуса и фиксаторов
        АБС-пластик
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал крышки и контейнера для пюре
        SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        2

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Диаметр загрузочного отверстия
        75  миллиметра
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        550  Вт
        Контейнер для мякоти
        1,5  л
        напряжение
        220–240  В
        Емкость кувшина для сока
        700  мл

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