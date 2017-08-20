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Полезный сок — это просто
Никогда еще приготовление сока не было таким простым. Эта соковыжималка Philips HR1854/00 мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.
550 Вт
1,5 л
Камера L
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.
Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
AlyaFilatalya
20/08/2017
Україна
Замечательная соковыжималка
Проста в обращении, мгновенно превращает ваши фрукты и овощи в сок, выжимая из них все до последней капли! Могу сказать, что эта вещь незаменима на вашей кухне. Пользоваться ей легко и приятно =) Прекрасно моется, компактная, в комплекте имеется контейнер, который при необходимости можно закрыть крышкой и хранить в нем сок некоторое время, а также брошюра с рецептами по приготовлению (можно создавать различные миксы по вашему вкусу и настроению). Мне нравится дизайн, качество и продуманность каждой детали. Не могу отметить ни одного недостатка. Эта соковыжималка соответствует всем требованиям, поэтому сама с удовольствием пользуюсь ей и рекомендую всем!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1854/00 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1854/00 Соковыжималка