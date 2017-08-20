КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1854/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Полезный сок — это просто

Никогда еще приготовление сока не было таким простым. Эта соковыжималка Philips HR1854/00 мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.

Посмотреть все преимущества

Удобная соковыжималка: без нарезки ингредиентов и лишних хлопот.

Полезный сок — это просто

  • 550 Вт

  • 1,5 л

  • Камера L

Можно мыть в посудомоечной машине

Можно мыть в посудомоечной машине

Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.

Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/08/2017

Україна

Україна

Замечательная соковыжималка

Проста в обращении, мгновенно превращает ваши фрукты и овощи в сок, выжимая из них все до последней капли! Могу сказать, что эта вещь незаменима на вашей кухне. Пользоваться ей легко и приятно =) Прекрасно моется, компактная, в комплекте имеется контейнер, который при необходимости можно закрыть крышкой и хранить в нем сок некоторое время, а также брошюра с рецептами по приготовлению (можно создавать различные миксы по вашему вкусу и настроению). Мне нравится дизайн, качество и продуманность каждой детали. Не могу отметить ни одного недостатка. Эта соковыжималка соответствует всем требованиям, поэтому сама с удовольствием пользуюсь ей и рекомендую всем!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1854/00 Соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1854/00 Соковыжималка

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения