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Больше не доступен
Функция предварительной очистки
Широкое отверстие для подачи (75 мм)
2 л, широкая камера подачи XL
Система "капля-стоп"
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.
Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.
Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!
4.4
из 5
19
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
Маринка.Д
09/02/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Хороша соковижималка
Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.
Плюсы
Добре видавлює сік, легко миється
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
PoluPocker
21/11/2022
Україна
Компактна, надійна
Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
KaterynaBR
21/11/2022
Україна
Часть акции
100% відповідає очікуванням
Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.
Плюсы
Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка