КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1855/70

4.4
| (19) Отзывы | 89% рекомендуют этот продукт
Максимум сока. Минимум усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QuickClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день!
Посмотреть все преимущества

Приготовление до 2 л сока за один прием и очистка

Максимум сока. Минимум усилий.

  • Функция предварительной очистки

  • Широкое отверстие для подачи (75 мм)

  • 2 л, широкая камера подачи XL

  • Система "капля-стоп"

Технология QuickClean

Технология QuickClean

Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.4

из 5

19

Отзывы

89%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

09/02/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Хороша соковижималка

Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.

Плюсы

Добре видавлює сік, легко миється

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

Компактна, надійна

Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

100% відповідає очікуванням

Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.

Плюсы

Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.