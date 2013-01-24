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    Viva Collection

    Соковыжималка

    HR1855/70
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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      Viva Collection Соковыжималка

      HR1855/70
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Соковыжималка

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Соковыжималка

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Соковыжималка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

        Приготовление до 2 л сока за один прием и очистка

        • 800 Вт
        • QuickClean
        • 2 л, широкая камера подачи XL
        • Система "капля-стоп"
        Технология QuickClean

        Технология QuickClean

        Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.

        Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

        Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

        Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

        Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

        Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

        Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

        Фильтр QuickClean

        Фильтр QuickClean

        Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

        Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

        Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

        Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

        Быстрая и легкая сборка всех деталей

        Быстрая и легкая сборка всех деталей

        Быстрая и легкая сборка всех деталей.

        До 2 л сока за один прием

        До 2 л сока за один прием

        Выжимайте до 2 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

        Мощный мотор 800 Вт

        Мощный мотор 800 Вт

        Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 800 Вт.

        Камера подачи XL (75 мм)

        Камера подачи XL (75 мм)

        Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

        Гладкие поверхности и простая очистка

        Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.

        Технические характеристики

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Чернильно-черный
          Материал корпуса
          Пластик ABS
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          Кувшин (SAN), крышка (PS)
          Материал контейнера для мякоти и толкателя
          PS

        • Общие характеристики

          Нескользящие ножки
          Да
          Фиксаторы
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да
          Режим скорости
          1
          Защита от протекания
          Да
          Функции устройства
          Предварительная очистка

        • Технические характеристики

          Мощность
          800  Вт
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50/60  Гц
          Длина шнура
          1  м
          Контейнер для мякоти
          1,2  л
          Диаметр загрузочного отверстия
          75  миллиметра
          Емкость
          2  л
          Емкость кувшина для сока
          800  мл

        • Легко чистится

          Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          QuickClean
          Да

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